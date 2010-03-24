Бій між братами Кличко змоделювали на комп’ютері

Тема поєдинку між братами-важкоатлетами КЛИЧКАМИ - володарем поясу WBC Віталієм і чемпіоном IBF і WBО Володимиром - не дає спокою багатьом. Журналісти німецького таблоїду Bild, завдяки спеціальній програмі, змоделювали бій між українськими чемпіонами на комп'ютері.

У поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу, за версією видання Bild, перемогу отримав Віталій. Володимир упевнено вигравав у старшого брата по очках в перших чотирьох раундах, але в п'ятому "Доктор Залізний Кулак" нокаутував "Доктора Сталевий Молот".

Як відмічає NEWSru.ua, методику, котру використали під час проведення експерименту, німці розкривати не стали. Швидше за все, вона заснована на статистиці братів : Віталій отримав 41 перемогу, в яких 39 разів його суперники недотягували до фінального гонгу (у старшого брата один з кращих відсотків нокаутів до перемог в історії боксу), у Владимира ж таких боїв 48 в 54 перемогах.

Коментуючи витівку німецьких журналістів, Віталій зазначив, що якби поєдинок відбувся, найважливішим завданням для нього і брата стало б відсторонення їх матері, щоб вона не могла нічого дізнатися: "За три місяці до бою нам довелося б відправити її у круїз без доступу до газет і телебачення".

Поділився думкою і молодший з братів: "Якби такий бій відбувся, це була б дуже жорстока битва. Таке вже траплялося, коли ми проводили спаринги. Я навіть зламав ногу в одному з них. У такому поєдинку між братами не може бути переможця, тільки переможені".

Тему поєдинку між братами піднімали неодноразово, але самі КЛИЧКИ кожного разу заявляли, що цей бій ніколи не відбудеться, бо не битися між собою вони пообіцяли своїй мамі.