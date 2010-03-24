Головне на 24 березня

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН проведуть 25 березня зустріч у Москві.

Про це журналістам повідомив прес-секретар російського прем`єра Дмитро ПЄСКОВ за результатами телефонної розмови В.ПУТІНА з президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Під час розмови, сторони торкнулися поточних питань взаємодії двох країн, а також домовилися провести у четвер 25 березня в Москві двосторонню робочу зустріч на рівні прем`єр-міністрів», - повідомив С.ПЕСКОВ.

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прийняв рішення скоротити більш ніж удвічі чисельність заступників голови Київської міської державної адміністрації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА, зазначивши, що відповідне рішення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прийняв на виконання доручення Президента та прем’єр-міністра щодо приведення чисельності перших заступників голови КМДА у відповідність до законодавства.

Зокрема, кількість перших заступників голови КМДА скорочено з чотирьох до одного, заступників голови КМДА - з 14-ти до 7-ми.

Водночас у повідомленні немає інформації, кого саме скорочено.

Як наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ: «Коли в країні проходить впорядкування всієї вертикалі влади, міська адміністрація не може залишатись осторонь реформ державного управління. Новий підхід до формування кадрового складу, який впроваджується Президентом та Кабінетом міністрів, має сприйматись усіма, хто зацікавлений в становленні міцної працездатної вертикалі влади».

Мер підкреслив, що наступним кроком на цьому шляху має стати наведення порядку в районних адміністраціях шляхом оптимізації їх чисельного складу та вдосконалення системи управління на рівні районів.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що раніше при визначенні кількісного складу заступників голови КМДА він виходив з того, що у виконавчому органі мають бути представлені різні політичні сили. «Сьогодні склалась унікальна ситуація, коли політика може бути винесена за рамки діяльності господарчого органу, зокрема міської адміністрації. Відтак, єдиним критерієм в підборі кадрового складу залишаться професійність, чесність і відданість справі», - наголосив він.

Транспортування нафти нафтопровідною системою України, за оперативними даними. У січні-лютому цього року скоротилося на 29,9%, або на 2,019 млн. тон, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 4,731 млн. тон.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпаливенерго.

У повідомленні зазначають, що при цьому транзит в країни Європи у січні-лютому склав 3,216 млн. тон нафти, що на 39,5%, або на 2,096 млн. тон менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У січні-лютому філіал ВАТ «Укртранснафта» «МН Дружба» загалом протранспортував 3,271 млн. тон нафти, що на 26,0% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Філіал ВАТ «Укртранснафта» «Придніпровські магістральні нафтопроводи» перекачав нафти 1,460 млн. тон, що на 37,3% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У січні-лютому частка транзитного об’єму перекачки нафти у загальному об’ємі нафтоперекачування склала 68,0%, а частка нафтоперекачки на нафтопереробні підприємства України - відповідно 32,0%.

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні представив нового голову Державної податкової адміністрації – Олександра ПАПАЇКУ, передає кореспондент УНІАН.

Довідка УНІАН. ПАПАЇКА Олександр Олексійович, доктор економічних наук, професор, Заслужений економіст України, завідує кафедрою Донецького державного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановского.

До 2003 року очолював ДПА в Донецькій області.

З 1997 р. О.ПАПАІКА очолює Федерацію кікбоксингу Донецької області.

Уряд оцінює дефіцит Пенсійного фонду України на рівні 34 млрд. грн.

Про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні на прес-конференції.

При цьому він додав, що на цей рік планують дотації з Державного бюджету Пенсійному фонду.

"Той дефіцит, який сьогодні склався, ми його розраховуємо на рівні 34 млрд. грн., вирішити за рахунок виключно Пенсійного фонду неможливо. Буде підтримка з боку бюджету", - сказав С. ТІГІПКО.

Уряд України має намір скасувати перевірки суб`єктів господарювання представниками усіх соціальних фондів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО сьогодні на прес-конференції.

"Готуємо рішення, які на 30% знизять усі регулювання, що, у свою чергу, знизить кількість перевірок, - сказав С. ТІГІПКО. - Тільки учора ми обговорювали рішення, які забороняють фактично перевірки усім соціальним фондам і щоб перевірки усіх платежів у соціальні фонди здійснювала тільки одна податкова адміністрація під час своїх планових перевірок".

Окрім того, віце-прем`єр зазначив, що зараз триває підготовка законопроекту про єдиний соціальний податок, і він прогнозує, що документ буде внесений до парламенту через місяць.

Дефіцит платіжного балансу України в січні-лютому ц.р., порівняно з відповідним періодом 2009 року, збільшився в чотири рази – до 1,705 млрд. дол.

Про це говориться в обнародуваних на сайті Національного банку України даних про платіжний баланс.

За січень-лютий 2010 року поточний рахунок сформувався з позитивним сальдо у розмірі 192 млн. дол. (у січні-лютому 2009 року дефіцит поточного рахунку становив 262 млн. дол.). Цю ситуацію в Нацбанку пояснюють різким скороченням негативного сальдо торгівлі товарами і послугами (до 38 млн. дол. проти 323 млн. дол. за два місяці 2009 року) і негативного сальдо за доходами (до 176 млн. дол. проти 348 млн. дол. за два місяці 2009 року).

У січні-лютому 2010 року негативне сальдо за фінансовим рахунком оцінюється в 1,9 млрд. дол., що в 1,9 разу менше, ніж за відповідний період 2009 року. У НБУ вважають, що формування дефіциту в поточному році обумовлене низькими обсягами припливу прямих іноземних інвестицій (ПІІ), а також лише частковим покриттям виплат за борговими зобов`язаннями приватного сектора новими залученнями і продовженням приросту готівкової валюти поза банківським сектором.

Обсяги чистого припливу ПІІ до України за січень-лютий цього року оцінено в 469 млн. дол., що на 23% менше, ніж за відповідний період минулого року.

Негативне сальдо за операціями з кредитами і облігаціями приватного сектора склалося майже на рівні відповідного періоду минулого року і становило 1,6 млрд. дол. Rollover за 2 місяці 2010 року оцінено в 67%, для банківського сектора цей показник становив 68%, для реального - 64%.

За борговими операціями сектора державного управління негативне сальдо становило 102 млн. дол. Обсяги приросту готівкової валюти поза банками за січень-лютий 2010 року становили 1,7 млрд. дол., що в 1,8 разу менше порівняно з відповідним періодом 2009 року.

За даними Нацбанку, в лютому ц.р. негативне сальдо платіжного балансу становило 0,648 млрд. дол. Рахунок поточних операцій було сформовано з невеликим дефіцитом в 0,036 млрд. дол., значення фінансового рахунку також було негативним на рівні 0,612 млрд. грн.

Фонд держмайна України зняв з продажу блокуючі пакети акцій обленерго.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам виконуючий обов`язки голови ФДМУ Володимир РЯБЧЕНКО.

Він зазначив, час для продажу блокуючих держпакетів обленерго «упущено, їх контрольні пакети вже сформовані в одних руках».

За словами В.РЯБЧЕНКА, в умовах, що склалися, коли відсутній конфлікт інтересів акціонерів обленерго, їх продаж буде безрезультатним.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9330/7,9410 грн./дол., до 12:00 ціни впали до 7,9180/7,9260 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9150/7,9195 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг".

О 15:45 Національний банк України оголосив про купівлю долара за курсом 7,9301 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2678/0,2681 грн./рубль, до 12:00 ціни знизилися до 0,2673/0,2676 грн./рубль. До закриття ціни досягли рівня 0,2665/0,2668 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і склав 29,68 рублів за долар (+0,14).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3335/1,3505 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6165/10,6290 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,5875/10,6020 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 10,5655/10,5755 грн./євро.

(УНІАН)