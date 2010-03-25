Курс НБУ на 25.03.10

Офіційний курс НБУ на 25.03.10100 USD - 793.5000 (24 березня - 795.0100)100 EUR - 1058.3703 (24 березня - 1074.7740)10 RUR - 2.6829 (24 березня - 2.6976)Облікові курси банківських металів на 25.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-86808.90 (24 березня-87510.73)961 XAG 10 Срібло-1323.56 (24 березня-1334.03)962XPT10Платина-126166.50(24 березня-127758.11)964 XPD 10 Паладій-36024.90 (24 березня-36411.46)

Офіційний курс НБУ на 25.03.10 100 USD - 793.5000 (24 березня - 795.0100) 100 EUR - 1058.3703 (24 березня - 1074.7740) 10 RUR - 2.6829 (24 березня - 2.6976) Облікові курси банківських металів на 25.03.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-86808.90 (24 березня-87510.73) 961 XAG 10 Срібло-1323.56 (24 березня-1334.03) 962XPT10Платина-126166.50(24 березня-127758.11) 964 XPD 10 Паладій-36024.90 (24 березня-36411.46)

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