Прокуратура оскаржила дозвіл суду для казино «Прем’єр Палас»

Прокуратура оскаржила рішення суду про дозвіл на діяльність казино "Прем'єр Палас" в однойменному п'ятизірковому готелі в Києві.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби прокуратури Києва, враховуючи запити від представників ЗМІ щодо діяльності казино в "Прем'єр Палас", незважаючи на заборону грального бізнесу.

За даними прес-служби, прокуратура столиці провела перевірку, у ході якої встановили, що рішенням Дзержинского районного суду міста Харкова від 4 грудня 2009 року задоволений позов київського ЗАТ "Казино "Прем'єр Палас" до мешканки міста Харкова О. МІРЗОЄВОЇ про зобов'язання виконати договір про надання консультацій з бухгалтерських питань, укладений між сторонами 1 квітня 2009 року.

Приводом для позову стало те, що відповідачка відмовилася виконувати зобов'язання за вказаним договором, оскільки Верховною Радою України 15 травня 2009 року ухвалений Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні".

Приймаючи рішення, суд зіслався на те, що відповідно до вимог міжнародного законодавства, ЗАТ "Казино "Прем'єр Палас" має преференцію протягом трьох років здійснювати підприємницьку діяльність з проведення азартних ігор в казино, незважаючи на ухвалений Закон України "Про заборону грального бізнесу в Україні", зазначили у прокуратурі.

Враховуючи те, що судова ухвала винесена з порушенням норм процесуального права, прокуратурою Дзержинского району міста Харкова судовий акт оскаржений в апеляційному порядку, підкреслюють у повідомленні.

Як повідомляли, в Києві, незважаючи на заборону грального бізнесу, легально почало працювати казино "Прем'єр Палас".

"У нас є рішення суду, клієнти до нас ходять", - сказали в адміністрації казино.

У Центрі громадських зв'язків МВС Києва пояснювали, що рішення суду "часткове правильне, оскільки для фірм з іноземним капіталом існує норма: їх не можуть закрити відразу, а лише протягом трьох років". "Але гральний бізнес у нас заборонений. Крапку поставить прокуратура" - сказав керівник ЦГЗ Володимир ПОЛІЩУК.