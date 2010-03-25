Чому Черновецького призначено членом ВРЮ?
Ющенко відмовляється говорити...
Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмовляється коментувати, за які заслуги мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО було призначено ним членом Вищої ради юстиції.
Про це він заявив в інтерв`ю виданню «КоммерсантЪ-Украина» (№52 від 25 березня 2010 року).
Відповідаючи на запитання, чим такий дорогий для В.ЮЩЕНКА юрист Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, колишній глава держави сказав: «Я цього не коментуватиму». В.ЮЩЕНКО відзначив, що може запропонувати зо три десятки суддів, юристів і запитати, хто з них більше підходить, щоб провести ротацію. «І повірте, хоч би яку постать ви назвали, я б знайшов аргументи, які доводять, що вам необхідно терміново відкликати своє рішення», - сказав він.
Що стосується історії навколо звільнення і призначення члена ВРЮ Степана ГАВРИША, то В.ЮЩЕНКО відзначив, що це було його прохання до Віктора ЯНУКОВИЧА відмінити Указ про звільнення С.ГАВРИША. «Все дуже просто. У Президента є квота у Вищій раді юстиції. На момент підписання указу про оновлення цієї квоти мене інформували, що Степан Богданович (ГАВРИШ) згоден зі своєю відставкою. А через дві години у мене відбулася з ним розмова, в якій він сказав мені, що такої згоди не давав», - сказав він. В.ЮЩЕНКО послався на те, що це були важкі останні дні його президентства. «Я пообіцяв йому (ГАВРИШУ) відмінити указ і доручив Вірі Іванівні (УЛЬЯНЧЕНКО) зв`язатися з новим головою Адміністрації Президента, поставивши цей указ на відміну. От і все, і жодної інтриги, нічого цікавого», - сказав він.
При цьому В.ЮЩЕНКО стверджує, що завжди сам особисто читав усі тексти указів, які він підписував. «Так, були підписання деяких указів, зокрема щодо політичних рішень, коли я був у відрядженні, - тоді мені передавали проект указу, я з ним ознайомлювався і доручав Івану Васильовичеві ПЕРЕХОДІ (заступник глави СП, який займався документообігом) поставити факсиміле. А наступного дня я повертався до Києва і підписував указ особисто», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 24 лютого В.ЮЩЕНКО підписав указ про призначення голови Київської міської державної адміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО членом Вищої ради юстиції замість Степана ГАВРИША. При цьому 2 березня новий Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ №282/2010 “Про відміну Указу Президента України від 24 лютого 2010 року №262”.
“Відмінити Указ Президента України від 24 лютого 2010 року №262 "Про призначення члена Вищої ради юстиції". У зв`язку з цим підтвердити повноваження члена Вищої ради юстиції С.ГАВРИША, призначеного Указом Президента України від 25 вересня 2004 року №1138”, - сказано в документі.