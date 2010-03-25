Чому Черновецького призначено членом ВРЮ?

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмовляється коментувати, за які заслуги мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО було призначено ним членом Вищої ради юстиції.

Про це він заявив в інтерв`ю виданню «КоммерсантЪ-Украина» (№52 від 25 березня 2010 року).

Відповідаючи на запитання, чим такий дорогий для В.ЮЩЕНКА юрист Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, колишній глава держави сказав: «Я цього не коментуватиму». В.ЮЩЕНКО відзначив, що може запропонувати зо три десятки суддів, юристів і запитати, хто з них більше підходить, щоб провести ротацію. «І повірте, хоч би яку постать ви назвали, я б знайшов аргументи, які доводять, що вам необхідно терміново відкликати своє рішення», - сказав він.

Що стосується історії навколо звільнення і призначення члена ВРЮ Степана ГАВРИША, то В.ЮЩЕНКО відзначив, що це було його прохання до Віктора ЯНУКОВИЧА відмінити Указ про звільнення С.ГАВРИША. «Все дуже просто. У Президента є квота у Вищій раді юстиції. На момент підписання указу про оновлення цієї квоти мене інформували, що Степан Богданович (ГАВРИШ) згоден зі своєю відставкою. А через дві години у мене відбулася з ним розмова, в якій він сказав мені, що такої згоди не давав», - сказав він. В.ЮЩЕНКО послався на те, що це були важкі останні дні його президентства. «Я пообіцяв йому (ГАВРИШУ) відмінити указ і доручив Вірі Іванівні (УЛЬЯНЧЕНКО) зв`язатися з новим головою Адміністрації Президента, поставивши цей указ на відміну. От і все, і жодної інтриги, нічого цікавого», - сказав він.

При цьому В.ЮЩЕНКО стверджує, що завжди сам особисто читав усі тексти указів, які він підписував. «Так, були підписання деяких указів, зокрема щодо політичних рішень, коли я був у відрядженні, - тоді мені передавали проект указу, я з ним ознайомлювався і доручав Івану Васильовичеві ПЕРЕХОДІ (заступник глави СП, який займався документообігом) поставити факсиміле. А наступного дня я повертався до Києва і підписував указ особисто», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого В.ЮЩЕНКО підписав указ про призначення голови Київської міської державної адміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО членом Вищої ради юстиції замість Степана ГАВРИША. При цьому 2 березня новий Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ №282/2010 “Про відміну Указу Президента України від 24 лютого 2010 року №262”.

“Відмінити Указ Президента України від 24 лютого 2010 року №262 "Про призначення члена Вищої ради юстиції". У зв`язку з цим підтвердити повноваження члена Вищої ради юстиції С.ГАВРИША, призначеного Указом Президента України від 25 вересня 2004 року №1138”, - сказано в документі.