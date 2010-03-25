Чоловік Ульянченко став працювати з новою владою

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО не задоволений призначенням заступником міністра науки і освіти Віктора ІВЧЕНКО, який є чоловіком його соратниці Віри УЛЬЯНЧЕНКО.

Про це він заявив в інтерв`ю виданню «КоммерсантЪ-Украина» (№52 від 25 березня 2010 року).

За словами В.ЮЩЕНКА, призначення В.ІВЧЕНКА є «невдалим епізодом». «Це невдалий епізод, я його не підтримую. Мені особисто було б легше жити, якби цього призначення не було», - сказав він.

При цьому екс-президент зазначив, що важливо, щоб В.УЛЬЯНЧЕНКО не змінила свої погляди або принципи. “Адже вона сказала, що, як і раніше, наполягає на відставці ТАБАЧНИКА як людини, що не сприймає українські цінності», - сказав він.

В.ЮЩЕНКО стверджує, що він і В.УЛЬЯНЧЕНКО на другий день після призначення обговорили питання про можливе звільнення її чоловіка. «Але треба дивитися на мотиви. Треба з`ясувати, чи була відмова від принципів, або принципи залишилися, і була прагматична мотивація, прагнення досягти якоїсь мети. Поведінка деяких лідерів опозиції, які говорять, мовляв, ми ніколи-ніколи не співпрацюватимемо з сьогоднішньою владою, теж неприпустимо», - сказав він.