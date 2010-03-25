ГПУ перегляне кримінальні справи про розбазарювання держкоштів

Головне контрольно-ревізійне управління України (ГоловКРУ) заявляє про початок перегляду матеріалів кримінальних справ щодо нецільового використання коштів держбюджету і можливої причетності членів уряду Тимошенко до нецільового використання бюджетних коштів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова ГоловКРУ Петро АНДРЄЄВ.

Так, відповідаючи на питання журналістів про те, чи є серед членів уряду Юлії ТИМОШЕНКО особи, які причетні і які фігурують в кримінальних справах за фактом нецільового використання бюджетних коштів, П.Андрєєв сказав: «Відносно того уряду, так».

Також П.Андрєєв відзначив, що сьогодні Генпрокуратура почала повторний розгляд матеріалів кримінальних справ щодо нецільового використання коштів держбюджету, які з тих чи інших причин були припинені, проте при цьому не уточнив, за який період будуть переглянуті матеріали справ.

«Там, де раніше були порушені кримінальні справи, але з тих чи інших причин вони припинені, зараз Генеральна прокуратура переглядає ці матеріали», - повідомив П.АНДРЄЄВ.