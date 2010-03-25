ДПА в Києві: нові реквізити рахунків для платників податку з власників транспортних засобів

НОВІ РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ

для платників податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

Державна податкова адміністрація у м. Києві нагадує, що відповідно до статті 5 Закону України від 11.12.1991 р. № 1963-ХІІ «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» (зі змінами та доповненнями) необхідно своєчасно сплатити податок з власників транспортних засобів.

Податок за І квартал 2010 року необхідно сплатити до 15 квітня 2010 року !

РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ

Голосіївський район

Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Голосіївському районі:

Одержувач ФУ у Голосіївському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077879

Банк одержувач УДК у м. Києві МФО 820019

розрахунковий рахунок 34216381700002

Код платежу 12020500

Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:

Одержувач ФУ у Голосіївському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077879

Банк одержувач УДК у м. Києві МФО 820019

розрахунковий рахунок 34213384700002

Код платежу 12020800

Дарницький район

Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Дарницькому районі:

Одержувач УДК у Дарницькому районі м. Києва ЄДРПОУ 26077885

Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві МФО 820019

розрахунковий рахунок 34215381700003

Код платежу 12020500

Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:

Одержувач УДК у Дарницькому районі м. Києва ЄДРПОУ 26077885

Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві МФО 820019

розрахунковий рахунок 34212384700003

Код платежу 12020800

Деснянський район

Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Деснянському районі:

Одержувач УДК у Деснянському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077891

Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019

розрахунковий рахунок 34214381700004

Код платежу 12020500

Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:

Одержувач УДК у Деснянському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077891

Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019

розрахунковий рахунок 34211384700004

Код платежу 12020800

Дніпровський район

Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Дніпровському районі:

Одержувач УДК у Дніпровському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077906

Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019

розрахунковий рахунок 34213381700005

Код платежу 12020500

Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:

Одержувач УДК у Дніпровському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077906

Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019

розрахунковий рахунок 34210384700005

Код платежу 12020800

Оболонський район

Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Оболонському районі:

Одержувач УДК у Оболонському у районі м. Києва ЄДРПОУ 26077916

Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019

розрахунковий рахунок 34212381700006

Код платежу 12020500

Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:

Одержувач УДК у Оболонському у районі м. Києва ЄДРПОУ 26077916

Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019

розрахунковий рахунок 34219384700006

Код платежу 12020800

Печерський район

Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Печерському районі:

Одержувач УДК у Печерському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077922

Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019

розрахунковий рахунок 34211381700007

Код платежу 12020500

Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:

Одержувач УДК у Печерському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077922

Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019

розрахунковий рахунок 34218384700007

Код платежу 12020800

Подільський район

Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Подільському районі:

Одержувач УДК у Подільському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077939

Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019

розрахунковий рахунок 34210381700008

Код платежу 12020500

Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:

Одержувач УДК у Подільському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077939

Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019

розрахунковий рахунок 34217384700008

Код платежу 12020800

Святошинський район

Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Святошинському районі:

Одержувач УДК у Святошинському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077945

Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019

розрахунковий рахунок 34219381700009

Код платежу 12020500

Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:

Одержувач УДК у Святошинському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077945

Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019

розрахунковий рахунок 34216384700009

Код платежу 12020800

Солом’янський район

Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Солом’янському районі:

Одержувач УДК у Солом’янському районі районі м. Києва ЄДРПОУ 26077951

Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019

розрахунковий рахунок 34219381700010

Код платежу 12020500

Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:

Одержувач УДК у Солом’янському районі районі м. Києва ЄДРПОУ 26077951

Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019

розрахунковий рахунок 34216384700010

Код платежу 12020800

Шевченківський район

Реквізити рахунків по податку з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів з юридичних осіб у Шевченківському районі:

Одержувач УДК у Шевченківському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077968

Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019

розрахунковий рахунок 34218381700011

Код платежу 12020500

Реквізити рахунків по податку з власників водних транспортних засобів:

Одержувач УДК у Шевченківському районі м. Києва ЄДРПОУ 26077968

Банк одержувач ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019

розрахунковий рахунок 34215384700011

Код платежу 12020800

Інформація надана прес-службою ДПА в Києві