Кабмін призначив нового очільника Держкомрезерву

Миколу Злочевського

Кабінет Міністрів України призначив головою Державного комітету з матеріального резерву (Держкомрезерву) Миколу ЗЛОЧЕВСЬКОГО. Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем`єр-міністра України. Згідно з повідомленням, Андрій КЛЮЄВ представив новопризначеного керівника колективу комітету 24 березня ц.р. Нагадаємо, М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ є депутатом Верховної Ради України й входить до фракції Партії регіонів.

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