Кабмін призначив нового очільника Держкомрезерву
16:11, 25 березня 2010Різне
0
Миколу Злочевського
Кабінет Міністрів України призначив головою Державного комітету з матеріального резерву (Держкомрезерву) Миколу ЗЛОЧЕВСЬКОГО.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі першого віце-прем`єр-міністра України.
Згідно з повідомленням, Андрій КЛЮЄВ представив новопризначеного керівника колективу комітету 24 березня ц.р.
Нагадаємо, М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ є депутатом Верховної Ради України й входить до фракції Партії регіонів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter