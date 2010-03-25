Обсяг рекламних послуг в Україні збільшився на 36%

Обсяг наданих рекламних послуг (у ринкових цінах) в Україні в січні-лютому 2010 року збільшився на 36,2% порівняно з аналогічним періодом 2009 року і становив 618,7 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

У повідомленні наголошується, що в лютому ц.р. обсяг наданих рекламних послуг (у ринкових цінах) в Україні збільшився на 29,2% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 308,9 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році обсяг наданих рекламних послуг (у ринкових цінах) в Україні скоротився на 26,4% порівняно з 2008 роком – до 4 млрд. 260,7 млн. грн.