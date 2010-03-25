Анонс на 26 березня

У Генпрокуратурі відбудеться засідання з відшкодування ПДВ.

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У Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України відбудеться розширена нарада, на якій заплановано обговорити питання невідкладних заходів щодо стабілізації діяльності будівельної галузі та розвитку житлового будівництва. Нарада відбудеться під головуванням міністра Володимира Яцуби.

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Віце-прем`єр-міністр України Віктор Слаута візьме участь у роботі науково-практичної конференції на тему: «Основні науково-практичні заходи стабільного виробництва продукції рослинництва в умовах 2010 року».

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Відбудеться брифінг на тему: "Екстрені дії ВАТ" АК "Київводоканал" з попередження наслідків повені ". Учасники: головний технолог ВАТ "Київводоканал", начальник управління головного технолога та якості продукції Інна Лавренчук, начальник громадської приймальні ВАТ "АК" Київводоканал" Сергій Друбецький.

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Прес-конференція на тему: «Перехід України на літній час: економимо чи втрачаємо?». Учасники: Тіна Берадзе, психіатр, директор з міжнародних питань Української асоціації психіатрів; Світлана Голікова, експерт енергетичного ринку; Петро Калита, експерт з якості.

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Урядовий комітет з питань реформ.

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Із смт.Терезино розпочнеться робоча поїздка голови КОДА Присяжнюка по Білоцерківського району області. У рамках поїздки голова планує ознайомитися з роботою ВАТ «Терезино», Білоцерківського молочного комбінату, ЗАТ «Росава», відвідати ринки, поспілкуватися з жителями району.

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У Київському академічному обласному музично-драматичному театрі ім. П.Саксаганського розпочнеться нарада з активом Білоцерківського району та м. Біла Церква, під час якої відбудеться вручення Державних нагород.

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12-00 - в медіа-холдингу "Главред-медіа" відбудеться прес-конференція на тему: "Підсумки візиту керівництва Міністерства палива та енергетики НАК "Нафтогаз України" до Москви. Перспективи подальшої співпраці України та Росії в газовій сфері". В роботі візьме участь колишній уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський (вул. Стрітенська, 2/8). Акредитація на місці за редакційними посвідченнями. Телефони: (097) 802 51 42, (063) 701 04 56.

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Прес-конференція на тему: «Збільшення пенсійного віку: чи вистачить здоров`я в українців поповнити пенсійний фонд?». Учасники: Елла Лібанова, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАНУ; Михайло Волинець, голова Конфедерації вільних профспілок України, народний депутат України.

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На сайті РБК-Україна відбудеться Он-лайн конференція з Іриною Хакамадою, кандидатом економічних наук, доцентом, громадським діячем, письменником, телеведучою.

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В Адміністрації Президента України відбудеться брифінг першого заступника глави Адміністрації Президента України, представника Президента України у Кабінеті Міністрів України Ірини Акімової на тему: «Україна та МВФ: діалог розуміння».

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Відбудеться засідання Клубу політологів на тему: «Перші візити членів уряду України до Москви: причини та наслідки». Учасники: Євген Копатько, група компаній Research & Branding Group; Володимир Корнілов, Українська філія інституту країн СНД; Михайло Погребинський, директор Центру політичних досліджень і конфліктології; Костянтин Бондаренко, директор Київського інституту управління ім. Горшеніна; Ігор Луценко, радник міністра економіки України на громадських засадах; Олесь Доній, народний депутат України, політолог; Олександр Нарбут, незалежний експерт з енергетики; Захар Виноградов, представництво РІА «Новости» в Україні.

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Брифінг Наталії Королевської.

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У Національному заповіднику «Софія Київська» відбудеться офіційний прийом на честь початку благодійного проекту українського бізнесу «Духовність у сучасному мистецтві», який об`єднав художників і благодійників всієї України. Участь підтвердили: віце-прем`єр міністр з гуманітарних питань Володимир Семиноженко, міністр культури Михайло Кулиняк, міністр праці та соціальної політики Василь Надрага, міністр з питань палива та енергетики Юрій Бойко, голова УСПП Анатолій Кінах, президент Всеукраїнської асоціації роботодавців Дмитро Олійник, Борис Тимонькін, голова наглядової ради «Укрсоцбанку», Ігор Юшко, голова правління «Ощадбанку Росії».

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25-26 березня в Києві пройде Форум антиколекторів і правозахисників на тему: "Як створити захист клієнтів просто зараз". У заході візьмуть участь: представники банківських кіл, консалтингових компаній, адвокатських об`єднань та приватні юристи. До участі запрошені: народні депутати України, представники Адміністрації Президента та правоохоронних органів.

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