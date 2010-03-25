Головне на 25 березня

Україна може запропонувати Білорусі потужності нафтопроводу "Одеса-Броди" для транспортування нафти з Венесуели на білоруські нафтопереробні заводи.

Як повідомляє Європейське радіо для Білорусі, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі Ігор ЛІХОВИЙ на прес-конференції в Мінську.

"Я можу сказати, що дійсно, напевно, найдешевший шлях - це проект "Одеса-Броди". Сарматія, консорціум. Він не потребує ніяких технічних змін і грошового підживлення цього проекту. Треба лише отримати гарантію постачань нафти (з Венесуели - УНІАН) ", - сказав І.ЛІХОВИЙ.

За його словами, Україна також може надати Білорусі тарифні пільги на транспортування нафти залізничним транспортом.

Кабінет міністрів України постановою № 278 від 24 березня 2010 року відмінив ще 9 рішень попереднього уряду.

Текст відповідної постанови за підписом прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА розміщений на Урядовому порталі.

Зокрема, скасовані постанови № 854 від 24 вересня 2008 року "Про надання акваторії в користування державному підприємству "Спеціалізований морський порт "Октябрьск", № 934 від 22 жовтня 2008 року "Про надання акваторії в користування державному підприємству "Миколаївський морський торговельний порт".

Окрім того, уряд відмінив постанову № 236 від 5 березня 2009 р. "Про роз`яснення особливостей застосування окремих норм Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 для фізичних осіб, що здійснюють підприємницьку діяльність за межами України, в умовах світової фінансово-економічної кризи", а також постанова № 454 від 15 квітня 2009 року "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 5 березня 2009 р. № 236".

Кабінет міністрів М.АЗАРОВА також відмінив постанову № 366 від 14 квітня 2009 року "Про сплату внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування".

Втратили дію також постанова № 505 від 21 травня 2009 року "Про порядок сплати і зарахування сум внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, сплачених фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування", розпорядження № 1178 від 23 вересня 2009 року "Питання Загального реєстру податкових накладних" постанова № 1117 від 21 жовтня 2009 року "Про утворення Урядової комісії з питань забезпечення обороноздатності і національної безпеки України".

Крім того, уряд М. АЗАРОВА відмінив постанову № 61 від 27 січня 2010 року "Про збільшення статутного капіталу Державної іпотечної установи".

Білорусія подала до економічного суду СНД позов проти Росії з приводу стягування нафтових мит. Про це повідомив в четвер представник прес-служби білоруського Міністерства юстиції.

"Міністерство юстиції звернулося до економічного суду СНД, що виконує функції суду ЄврАзЕС, з позовною заявою щодо правомірності стягування вивізних митних зборів на продукти переробки нафти і нафтохімічну сировину, що поставляється з Росії в Білорусію", - повідомили джерела, передає РІА "Новини".

Антимонопольний комітет України (АМК) порушив справу проти 15 нафтотрейдерів за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку нафтопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконувач обов`язків голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, справа порушена, зокрема, проти компаній: "ТНК-ВР коммерс", СП "Кершер", концерн "Галнафтогаз", ЗАТ "Укртатнафта", "УТН-схід", "ВікОйл", "Лукойл-Україна", "Альянс-холдинг" "Альфа-нафта", "Запоріжнафтопродукт", "Веста сервіс", "Укрнафта", "МС Ойл Кард", "Транспетроліум", ТД "Континіум-Галичина".

За словами О. МЕЛЬНИЧЕНКА, протягом лютого-березня роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні були стабільними, а в період 22-23 березня на автозаправних станціях практично по усій Україні ціни на бензин А- 95 і на дизельне паливо були підвищені на 30-35 коп. одночасно.

На бензин А- 95 ціни були підняті до рівня 8,0-8,35 грн./літр (до підвищення ціна складала: мінімальна - 7,60, максимальна - 7,95 грн./літр), дизельне паливо - 7,0-7,35 грн./літр (6,60 - 6,95 грн./літр).

При цьому О. МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що таке збільшення одночасно на усій території України і в усіх операторів не може бути однаковим, оскільки у кожного оператора різні витрати, різні закупівельні схеми і так далі.

Також О. МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що Антимонопольний комітет рекомендував операторам ринку нафтопродуктів знизити ціни до економічно обгрунтованого рівня і припинити дії, які порушують конкурентне законодавство. За його словами, про такі свої дії оператори повинні повідомити в АМК до 29 березня.

При цьому він додав, що у разі, якщо оператори не виконуватимуть рекомендації АМК, то Комітет враховуватиме такі вчинки нафтотрейдерів при ухваленні рішення як обтяжуючі.

Також О. МЕЛЬНИЧЕНКО додав, що можливі санкції до операторів нафторинку за порушення конкурентного законодавства можуть бути застосовані у вигляді штрафу в розмірі до 10% річного виторгу компанії.

Головне контрольно-ревізійне управління України (ГоловКРУ) заявляє про початок перегляду матеріалів кримінальних справ щодо нецільового використання коштів держбюджету і можливої причетності членів уряду Тимошенко до нецільового використання бюджетних коштів.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова ГоловКРУ Петро АНДРЄЄВ.

Так, відповідаючи на питання журналістів про те, чи є серед членів уряду Юлії ТИМОШЕНКО особи, які причетні і які фігурують в кримінальних справах за фактом нецільового використання бюджетних коштів, П.Андрєєв сказав: «Відносно того уряду, так».

Також П.Андрєєв відзначив, що сьогодні Генпрокуратура почала повторний розгляд матеріалів кримінальних справ щодо нецільового використання коштів держбюджету, які з тих чи інших причин були припинені, проте при цьому не уточнив, за який період будуть переглянуті матеріали справ.

«Там, де раніше були порушені кримінальні справи, але з тих чи інших причин вони припинені, зараз Генеральна прокуратура переглядає ці матеріали», - повідомив П.АНДРЄЄВ.

Національна комісія регулювання електроенергетики має намір збільшити на другий квартал 2010 року рівень роздрібних тарифів на електроенергію для 111 підприємства гірничо-металургійного комплексу (ГМК) та хімічної промисловості, які в рамках відповідних меморандумів, затверджених урядом, одержували електроенергію за пільговими тарифами, зафіксованими на рівні жовтня 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам голова НКРЕ Сергій ТІТЕНКО.

«Прийнято постанову (Кабінетом Міністрів України - УНІАН), я думаю завтра вона буде опублікована, в якій написано, що для цього переліку із 111 підприємства роздрібні тарифи на електроенергію будуть не на рівні жовтня 2008 року, а на рівні листопада 2009 року», - сказав він.

Таким чином, роздрібні тарифи на електроенергію для цих підприємств з квітня збільшаться на 7,9-8,3% - до 42,21-56,24 коп. за кВт/год. (без ПДВ), залежно від класу напруги.

С.ТІТЕНКО наголосив, що ініціативу збільшення тарифів для вказаної групи споживачів направлено на дослідження додаткового ресурсу для, насамперед, теплової генерації, яка в кризовий період відчутно наростила заборгованість перед вуглевидобувними підприємствами. При цьому на тлі зростання промвиробництва, що окреслилося на початку цього року, перш за все в металургійному секторі, що супроводжувався відчутним зростанням енергоспоживання, запропоноване плавне збільшення тарифів не позначиться на економіці підприємств, включених до цього переліку, наголосив голова регулятора.

«За весь минулий рік цей дискомфорт для енергетиків становив близько 500 млн. грн., а тут за перший квартал він вже становить 460 млн. грн. Це означає, що торік вони (металургійні й хімічні підприємства - УНІАН) явно лежали, а зараз за перший квартал у них цифри як за весь минулий рік. А якщо вони збільшили споживання електроенергії, то пішов підйом: вони збільшили власне виробництво і одержали від цього більше грошей", - пояснив він.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9150/7,9275 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9150/7,9220 грн./долл. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9140/7,9205 грн./дол. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесьКонсалтинг».

О 15:15 Національний банк України оголосив про покупку долара по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2670/0,2675 грн./рубль, до 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2670/0,2673 грн./рубль. До закриття ціни підвищилися до 0,2672/0,2674 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і склав 29,61 рублів за долар (-0,07).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3285/1,3365 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5450/10,5640 грн./євро, до 12:00 ціни піднялися до 10,5560/10,5690 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні встановилися на рівні 10,5640/10,5765 грн./євро.

(УНІАН)