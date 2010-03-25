Курс НБУ на 26.03.10

Офіційний курс НБУ на 26.03.10100 USD - 793.1000 (25 березня - 793.5000)100 EUR - 1059.2644 (25 березня - 1058.3703)10 RUR - 2.6742 (25 березня - 2.6829)Облікові курси банківських металів на 26.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-86725.49 (25 березня-86808.90)961 XAG 10 Срібло-1331.61 (25 березня-1323.56)962XPT10Платина-125706.35(25 березня-126166.50)964 XPD 10 Паладій-35451.57 (25 березня-36024.90)

Офіційний курс НБУ на 26.03.10 100 USD - 793.1000 (25 березня - 793.5000) 100 EUR - 1059.2644 (25 березня - 1058.3703) 10 RUR - 2.6742 (25 березня - 2.6829) Облікові курси банківських металів на 26.03.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-86725.49 (25 березня-86808.90) 961 XAG 10 Срібло-1331.61 (25 березня-1323.56) 962XPT10Платина-125706.35(25 березня-126166.50) 964 XPD 10 Паладій-35451.57 (25 березня-36024.90)

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