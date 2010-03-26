Засідання опозиційного уряду перенесено на наступний тиждень

Засідання опозиційного уряду, яке мало відбутися сьогодні, переноситься на наступний тиждень.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив прем’єр-міністр опозиційного уряду, народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ.

За його словами, перенесення засідання пов’язане з тим, що всі члени опозиційного уряду є народними депутатами і згідно з графіком робот ВР наразі працюють в округах.

“Всі члени уряду – це народні депутати і вони працюють в округах”, - сказав він. Крім того, додав С.СОБОЛЄВ, планувалося, що на засіданні буде обговорюватися проект бюджету на 2010 рік, однак він досі не внесений до парламенту новим Кабміном. “Саме тому з огляду на ці фактори ми прийняли рішення перенести засідання на вівторок чи середу наступного тижня”, - сказав він. С.СОБОЛЄВ також додав, що в засіданні опозиційного уряду обов’язкового візьме участь голова Координаційної ради об’єднаної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО.