У Харкові знову горів торговельний центр «Барабашово»

Сьогодні в Харкові горів торговельний центр "Барабашово".

Як повідомив кореспондентові УНІАН помічник начальника Головного управління МНС України в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, сигнал про займання в торговельному центрі отримали о 9.12.

На момент прибуття пожежників горіло 6-8 павільйонів, розташованих біля адміністративного корпусу ТЦ. Вогнем було охоплено близько 150 квадратних метрів приміщень.

На місці події працювали 7 автоцистерн і один спецавтомобіль.

"Пожежники не дали сильно поширитися вогню, о 9.32 пожежу локалізували", - повідомив І.ЛУПАНДІН.

Причини виникнення пожежі доки невідомі, розміри збитку будуть встановлені пізніше, сказав він.

Як повідомляв УНІАН, це вже четверта пожежа в ТЦ "Барабашово" за останні два роки.

Одна з пожеж, збитки від якого склали близько 50 млн. грн., сталася у квітні 2008 року, інша - у серпні 2008 року, ще одна пожежа сталася у травні 2009 року.