ЄБРР і СБ можуть надати Україні 2 млрд. дол. - Акімова

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявляє, що Європейський банк реконструкції й розвитку і Світовий банк мають плани з фінансування проекту в Україні на рівні 2 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції у п`ятницю.

За її словами, обговорюється фінансування проектів, зокрема, в транспортній сфері та у сфері енергозберігаючих технологій.

І.АКІМОВА не уточнила деталі такої можливої співпраці.