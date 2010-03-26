ЄБРР і СБ можуть надати Україні 2 млрд. дол. - Акімова
15:37, 26 березня 2010Різне
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У рамках фінансування проектів
Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявляє, що Європейський банк реконструкції й розвитку і Світовий банк мають плани з фінансування проекту в Україні на рівні 2 млрд. дол.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на прес-конференції у п`ятницю.
За її словами, обговорюється фінансування проектів, зокрема, в транспортній сфері та у сфері енергозберігаючих технологій.
І.АКІМОВА не уточнила деталі такої можливої співпраці.
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