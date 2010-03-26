Медведько: забезпечити сплату податків - завдання ДПАУ

15:46, 26 березня 2010
Різне
0

А не Генпрокуратури

Забезпечення ефективною функціонування системи оподаткування є безпосереднім завданням Державної податкової адміністрації України, а не Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відкриваючи розширену колегію Генпрокуратури, заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Слід чітко розуміти, що прокуратура не є фіскальним органом. Виявлення і переслідування кримінальних правопорушень і злочинів не відноситься до її безпосередніх обов`язків, – сказав О.МЕДВЕДЬКО. - Тому прокурори в більшості випадків реагують вже на факти скоєних злочинів і порушень, коли шкоду інтересам держави вже завдано. Крім того, репресивні зусилля правоохоронців не вирішують головної стратегічної мети – ефективного функціонування системи оподаткування, зокрема, прозорого і жорсткого механізму відшкодування ПДВ в автоматичному режимі».

За інформацією О.МЕДВЕДЬКА, впродовж 2009 року і поточного року порушено більш як 700 кримінальних справ у сфері оподаткування, з яких більше 50% передано до судів, але цього, на його думку, недостатньо.

Також О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що в результаті розгляду документів реагування Генпрокуратури на порушення у сфері оподаткування до Держбюджету спрямовано більше 600 млн. грн. податків, до дисциплінарної відповідальності притягнуто більш як 6 тис. посадовців.

Крім того, О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що все ще мають місце випадки здійснення посадовцями податкових органів злочинів і корупційних правопорушень, зокрема, приховування порушень податкового законодавства і хабарництво. Впродовж 2009 року слідчі прокуратури направили до судів зі звинувачувальними висновками кримінальні справи про кримінальні злочини 114 податківців, ще 184 посадових особи притягнуто до адміністративної відповідальності.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter