Медведько: забезпечити сплату податків - завдання ДПАУ

Забезпечення ефективною функціонування системи оподаткування є безпосереднім завданням Державної податкової адміністрації України, а не Генеральної прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, відкриваючи розширену колегію Генпрокуратури, заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Слід чітко розуміти, що прокуратура не є фіскальним органом. Виявлення і переслідування кримінальних правопорушень і злочинів не відноситься до її безпосередніх обов`язків, – сказав О.МЕДВЕДЬКО. - Тому прокурори в більшості випадків реагують вже на факти скоєних злочинів і порушень, коли шкоду інтересам держави вже завдано. Крім того, репресивні зусилля правоохоронців не вирішують головної стратегічної мети – ефективного функціонування системи оподаткування, зокрема, прозорого і жорсткого механізму відшкодування ПДВ в автоматичному режимі».

За інформацією О.МЕДВЕДЬКА, впродовж 2009 року і поточного року порушено більш як 700 кримінальних справ у сфері оподаткування, з яких більше 50% передано до судів, але цього, на його думку, недостатньо.

Також О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що в результаті розгляду документів реагування Генпрокуратури на порушення у сфері оподаткування до Держбюджету спрямовано більше 600 млн. грн. податків, до дисциплінарної відповідальності притягнуто більш як 6 тис. посадовців.

Крім того, О.МЕДВЕДЬКО зазначив, що все ще мають місце випадки здійснення посадовцями податкових органів злочинів і корупційних правопорушень, зокрема, приховування порушень податкового законодавства і хабарництво. Впродовж 2009 року слідчі прокуратури направили до судів зі звинувачувальними висновками кримінальні справи про кримінальні злочини 114 податківців, ще 184 посадових особи притягнуто до адміністративної відповідальності.