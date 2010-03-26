МВФ вважає прийнятним бюджетний дефіцит 6% ВВП - Акімова

Міжнародний валютний фонд вважає прийнятним рівень дефіциту державних фінансів України в 6% ВВП для продовження програми співпраці з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА на прес-конференції у п`ятницю.

«Від МВФ на сьогодні звучали оцінки, з погляду бюджетного дефіциту, в рамках 6%. Це не догма, це орієнтир», - сказала І.АКІМОВА, при цьому зазначивши, що в цю цифру включені НАК «Нафтогаз» і кошти, необхідні для проведення докапіталізації комерційних банків.

За її словами, на сьогодні рівень дефіциту Державного бюджету становить 12%.

За словами І.АКІМОВОЇ, на сьогодні обговорюється рівень фінансування України з боку МВФ у сумі 5 млрд. дол.