Цушко: в Україні необхідно ввести прозору схему обліку майна

Міністр економіки України Василь ЦУШКО вважає, що в Україні необхідно якомога швидше ввести прозору схему обліку майна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністра, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представником Європейської місії Міжнародного валютного фонду Антоніо СОММА.

«Якщо ми негайно не візьмемося за вирішення існуючих проблем формалізації власності, то дуже швидко це стане головною перешкодою для проведення оздоровчих економічних реформ», - сказав В.ЦУШКО.

Він зазначив, що, за експертними оцінками, лише на 5-8% майна в Україні належним чином оформлені правові документи, і така ситуація створює широке поле для корупції і службових зловживань.

«Інші країни колишнього соцтабору почали вирішувати цю проблему майже відразу після отримання незалежності. Наприклад, в Естонії сьогодні формалізовано 97% майна, і за рівнем життя ця маленька, не багата природними ресурсами країна, сильно випередила Україну», - зазначив В.ЦУШКО.

«Україна ніколи не дочекається іноземних інвестицій в економіку, якщо бізнес не матиме гарантій того, що ці інвестиції будуть захищені законом і правовими актами», - вважає міністр економіки.

У відповідь А.СОММА висловив підтримку в розв’язанні зазначених проблем і запропонував створити спільну робочу групу за участю представників Міністерства економіки, Міністерства юстиції, Міністерства аграрної політики, інших міністерств і незалежних експертів для роботи над цими питаннями.