Український бізнес дерегулюють

Уряд України підготував ряд законопроектів з дерегуляції ведення бізнесу, і, зокрема, про скорочення кількості ліцензованих видів діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він також повідомив, що відповідні законопроекти були схвалені сьогодні на першому засіданні урядового комітету з питань реформ.

«Ми розглянули 8 законопроектів, які зменшують число ліцензованих видів діяльності, значно спрощують ведення бізнесу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також висловив упевненість, що після схвалення цих законопроектів на наступному засіданні уряду вони будуть ухвалені Верховною Радою.

«Хто голосуватиме і заперечуватиме проти дерегуляції, хто голосуватиме і заперечуватиме проти полегшення ведення бізнесу?.. Я думаю, що коаліція досить швидко, з дотриманням, звичайно, всіх регламентних норм і процедур, ухвалить ці закони», - сказав прем`єр-міністр.

Він також зазначив, що підготовлені законопроекти з дерегуляції бізнесу – лише «перша ластівка» уряду в процесі проведення реформ.

«Це лише перша ластівка, пов`язана з реформуванням нашої економіки. Ми завантажимо парламент серйозно», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зі зв`язків із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, на засіданні комітету було схвалено проект змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, який передбачає посилення відповідальності за порушення чиновниками порядку видачі документів дозвільного характеру, зокрема створення перешкод для видачі таких документів.

Також схвалено законопроект, який передбачає, що функції державного контролю можуть здійснюватися лише центральними органами виконавчої влади, що призведе до скорочення кількості контролюючих органів.

Крім того, комітет схвалив законопроект про врегулювання системи акредитації на території України самостійних підрозділів іноземних юридичних осіб.