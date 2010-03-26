ГОЛОВНЕ на 26 березня

Хроніка дня

* * *

Економіка

Уряд відкоригував прогнозовані макропоказники

Кабінет міністрів України постановою від 24 березня, оприлюденою на сайті уряду, відкоригував прогнозовані макропоказники на 2010 рік. Попередній прогноз на 2010 рік був затверджений 12 вересня 2009 року.

Змінено прогнозовані показники за підсумками 2010 року: номінального ВВП - з 1,179 трлн. грн. до 1,083 трлн. грн.; індексу споживчих цін (грудень до грудня) - з 109,7% до 113,1%; індексу цін виробників промислової продукції (грудень до грудня) - з 113,6% до 114,4%.

Уряд України прогнозує, що прибуток прибуткових підприємств в 2010 році складе 174,2 млрд. грн. (попередній прогноз - 252,2 млрд. грн.), фонд оплати праці - 338,9 млрд. грн. (попередній - 331 млрд. грн.), середньомісячна заробітна плата - 2245 грн. (попередній - 2197 грн.).

Кабмін погіршив свій прогноз за показниками зовнішньої торгівлі України в 2010 році. За нинішніми прогнозами дефіцит зовнішньоторговельного балансу складе 1,903 млрд. дол. (у вересні минулого року прогнозували профіцит на рівні 1,836 млрд. дол.). Прогнозний показник експорту погіршений з 65,079 млрд. дол. - до 62,470 млрд. дол., імпорту - з 63,243 млрд. дол. до 64,373 млрд. дол.

Азаров: програму співробітництва з МВФ треба змінити

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що необхідно істотно змінити програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

"З МВФ у нас два варіанти: або продовження старої програми, або серйозне коригування і вихід на нову програму. Інших варіантів немає. Питання одне - за якою програмою ми працюватимемо, чи то за старою, чи то за новою. Я прибічник нової програми", - сказав М. АЗАРОВ, підкресливши, що немає ніяких сумнівів у тому, що співпрацю продовжать.

Він зазначив, що на сьогодні переговори з МВФ ведуть на рівні Міністерства фінансів і Національного банку, і у разі потреби на певному етапі до них може підключитися безпосередньо прем`єр-міністр.

М. АЗАРОВ підкреслив, що об`єм коштів, котрі надає МВФ, визначається об`ємом завдань, які необхідно вирішити. "Ми вважаємо, що якщо йдеться про підтримку реформування української економіки, то це величезне завдання, величезна проблема, велика програма. І, зрозуміло, четвертий транш (3,8 млрд. дол. - УНІАН) за умови, що три попередні транші були просто розбазарені, звичайно, не охопить усі завдання, які стоять в процесі реформування", - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що нова програма співпраці повинна містити і нові об`єми фінансування.

М. АЗАРОВ також підкреслив, що нова програма співпраці повинна істотно відрізнятися від старої за змістом і поставленими цілями. "Стара програма означає, що ми залишаємо старі цілі і завдання, старий зміст і лише коригуємо кількісні параметри програми. Я прибічник того, щоб між нами і МВФ була розроблена і почала діяти велика серйозна програма, яка б сприяла розвитку нашої економіки, поглибленню реформ, носила б набагато змістовніший характер, ніж та програма, яка була націлена тільки на підтримку платіжного балансу або на рішення якихось миттєвих завдань. Я вважаю, що програма має бути перспективною", - сказав М.АЗАРОВ.

Уряд планує скоротити число ліцензованих видів діяльності

Уряд України підготував ряд законопроектів з дерегуляції ведення бізнесу, і, зокрема, про скорочення кількості ліцензованих видів діяльності.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Він також повідомив, що відповідні законопроекти були схвалені сьогодні на першому засіданні урядового комітету з питань реформ.

«Ми розглянули 8 законопроектів, які зменшують число ліцензованих видів діяльності, значно спрощують ведення бізнесу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він також висловив упевненість, що після схвалення цих законопроектів на наступному засіданні уряду вони будуть ухвалені Верховною Радою.

«Хто голосуватиме і заперечуватиме проти дерегуляції, хто голосуватиме і заперечуватиме проти полегшення ведення бізнесу?.. Я думаю, що коаліція досить швидко, з дотриманням, звичайно, всіх регламентних норм і процедур, ухвалить ці закони», - сказав прем`єр-міністр.

Він також зазначив, що підготовлені законопроекти з дерегуляції бізнесу – лише «перша ластівка» уряду в процесі проведення реформ.

«Це лише перша ластівка, пов`язана з реформуванням нашої економіки. Ми завантажимо парламент серйозно», - сказав М.АЗАРОВ.

Медведько доручив прокурорам контролювати суди

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО доручив органам прокуратури контролювати розгляд в судах кримінальних справ за фактмих махінацій з податками.

Про це він заявив сьогодні на засіданні розширеної колегії Генпрокуратури.

"Треба посилити судові репресії у справах про незаконне відшкодування ПДВ. Я прибічник того, щоб люди не сиділи у в`язницях, а повертали гроші. А у нас і у в`язницях ніхто не сидить, і гроші не повертає, тому треба якось визначатися", - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

У зв`язку з цим він доручив прокурорам направляти в суди усі кримінальні справи, які порушують за фактами махінацій, як з ПДВ, так і з іншими податками, і контролювати, щоб ці справи були розглянуті.

Також, звертаючись до працівників Державної податкової адміністрації, О. МЕДВЕДЬКО зазначив, що ні органи прокуратури, ні міліція не повинні очолювати контроль над сплатою податків, а головними в цій сфері мають бути саме податкові органи.

Окрім того, генпрокурор розкритикував роботу податкової міліції, яка, на його переконання, не "зуміла перешкодити злочинам в податковій сфері". За словами О. МЕДВЕДЬКА, оперативно-розшукова діяльність цього підрозділу ДПА залишається на низькому рівні, мають місце факти приховування злочинів.

"Тому вимагаю докорінно змінити роботу в цих напрямах", - наголосив О.МЕДВЕДЬКО.

Фінанси

Парламент ухвалить держбюджет-2010 у травні

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що парламент у травні ухвалить закон про державний бюджет на 2010 рік.

В інтерв’ю телеканалу “Рада”, він висловив переконання, що спочатку народні депутати мають розглянути Програму соціально-економічного розвитку країни, додавши, що “вона практично готова і в найближчі дні надійде до Верховної Ради”.

“Я думаю, що ми, по суті справи, повинні розглядати пакет - програму (дії уряду) і проект бюджету”, - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, треба все зробити для того, щоб “в травні Україна врешті отримала бюджет, бо це стримує формування бюджетів на місцевому рівні”.

ЄБРР і СБ можуть надати Україні 2 млрд. дол.

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА заявляє, що Європейський банк реконструкції й розвитку і Світовий банк мають плани з фінансування проекту в Україні на рівні 2 млрд. дол.

Про це вона заявила на прес-конференції у п`ятницю.

За її словами, обговорюється фінансування проектів, зокрема, в транспортній сфері та у сфері енергозберігаючих технологій.

І.АКІМОВА не уточнила деталі такої можливої співпраці.

Гривня у березні зміцнилася на 0,65% - НБУ

З початку березня курс гривні на готівковому ринку зміцнився на 0,65% – до 7,9616 грн./дол., при цьому за операціями з безготівковим доларом гривня зміцнилася на 0,74% – до 7,9195 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Нацбанк відзначає, що з початку березня пропозиція іноземної валюти на міжбанківському ринку України стійко перевищує попит на неї. «Цьому сприяє збільшення експортної виручки і інвестиційних надходжень при одночасному зменшенні загального обсягу переказів іноземної валюти на користь нерезидентів», – говориться в повідомленні.

Також зазначаться, що ситуація, що склалася, дозволяє Нацбанку регулярно купувати іноземну валюту на міжбанківському ринку, поповнюючи міжнародні резерви.

За даними Нацбанку, офіційний курс гривні з початку місяця зміцнився відносно долара на 0,68% – до 7,931 грн./дол., відносно євро – на 7,48%, до 10,5926 грн./євро, а відносно російського рубля – знизився на 1,29%, до 2,6742 грн./10 рублів.

Київську обласну митницю очолив Алексєєв

Київську обласну митницю очолив радник митної служби 1-го рангу Володимир АЛЕКСЄЄВ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної митної служби України з посиланням на відповідний наказ, підписаний главою відомства Ігорем КАЛЕТНІКОМ.

Офіційні курси валют Національного банку України на 29 березня:

100 USD США – 793.0000 (на 26 березня – 793.1000)

100 EUR – 1058.8929 (на 26 березня – 1059.2644)

10 RUR – 2.6868 (на 26 березня – 2.6742)

ПЕК

Ціни на бензин в Україні зросли

З 19 до 26 березня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти зросли на 4,2-5,5% (в середньому на 4,9%). Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", з 19 до 26 березня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися так:

Бензин А- 80 - збільшилися на 5,5% - з 6,78 грн./літр до 7,15 грн./літр

Бензин А- 92 - збільшилися на 4,2% - з 7,33 грн./літр до 7,64 грн./літр

Бензин А- 95 - збільшилися на 4,2% - з 7,80 грн./літр до 8,13 грн./літр

Дизельне паливо - збільшилися на 5,5% - з 6,76 грн./літр до 7,13 грн./літр

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тон (у 2008 році - 4,75 млн. тон), а дизельного палива - 4,36 млн. тон (у 2008 році - 5,29 млн. тон).

Агро

Аграрії засіяли 100 тис. га ярових

В Україні на сьогодні аграрії засіяли близько 100 тис. га ярових зернових культур.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Віктор СЛАУТА сьогодні на брифінгу.

"На сьогодні засіяно близько 100 тис. га ярини, в основному, свою норму виконав Крим - 60-70 тис. га, а також вже сіють Херсон і Миколаївська область", - сказав В. СЛАУТА.

Окрім того, він зазначив, що близько 20 регіонів проводять підгодівлю озимих зернових культур.

В. СЛАУТА повідомив, що темпи посіву відстають від минулого року, оскільки через погодні умови засів ярини почався пізніше від традиційних термінів. При цьому він висловив побоювання щодо підвищення цін на дизпаливо і бензин. "Ми боїмося одного - підвищення цін на дизпаливо і бензин", - сказав він, зазначивши, що, як правило, у ході посівної кампанії нафтотрейдери підвищують ціни. При цьому віце-прем`єр додав, що уряд дав жорсткі попередження нефтрейдерам, і він сподівається, що зростання цін на пальне не буде. Також В. СЛАУТА додав, що на ринку є досить мінеральних добрив, і аграрії не повинні мати з цим проблем.