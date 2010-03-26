АНОНС на 29 березня

11-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Результати попереджувальної акції водіїв тролейбусів міста Києва», на якій будуть обнародувані масштаби і результати акції, подальші вимоги її учасників, а також проблематика комунального транспорту в Україні в цілому і можливі акції протесту водіїв в інших містах. Учасники: голова ініціативної групи водіїв депо Олександр Корнієнко, представник Національного форуму профспілок України на підприємстві водій Володимир Біскупський і голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якибчук (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 287 07 96. Реєстрація на місці по редакційних посвідченнях.

* * *

Прес-конференція на тему: «Доля української ГТС в контексті останніх домовленостей українського уряду з Росією». Учасники: директор енергетичних програм Центру «Номос» Михайло Гончар і президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.

* * *

Прес-конференція на тему: «Просування реформ в Україні: від дискусії до дій». Учасники: Ігор Когут, голова Ради Лабораторії законодавчих ініціатив; Ігор Коліушко, голова правління Центру політико-правових реформ та ін.

* * *

Відбудеться наукова конференція, організована Українським науково-дослідним інститутом харчування і Інститутом чаю Lipton, «Чорний чай - традиція здоров`я».

* * *

Прес-конференція на тему: «Чи зможе соціально-інноваційний бюджет врятувати українську економіку?». Учасники: Ярослав Місяць, голова партії малого і середнього бізнесу; Валерій Юзба, виконавчий директор ради конкурентноспособности України та ін.

* * *

Круглий стіл на тему: «Поліпшення бізнес-клімату шляхом вдосконалення законодавства у сфері дозвільної системи і ліцензування». Організатор: парламентський Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва.

* * *

Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" поширюється за підпискою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98.