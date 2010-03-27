Тігіпко має намір балотуватися на посаду мера Києва

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО не виключає, що у разі проведення дострокових виборів міського голови Києва він буде балотуватися на цю посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, він дав зрозуміти це під час ток-шоу на телеканалі "Інтер".

"Якщо почнуться вибори - там побачимо", - сказав С. ТІГІПКО, відповідаючи на запитання про ймовірність висунення своєї кандидатури на посаду мера столиці.

Разом з тим він зазначив, що сьогодні уряд приділяє значну увагу наведенню порядку в Києві і "намагатиметься допомогти киянам".

"Ви зараз побачите і дороги, які будуть активно ремонтуватися, і сміття, яке вже активно почало вивозитися і буде ще краще вивозитися, тощо. Уряд буде уважно за цим стежити", - заявив віце-прем`єр.