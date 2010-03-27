У ніч з суботи, 27 березня, на неділю, 28 березня Україна перейде на "літній" час.

Як повідомили УНІАН у Державному комітеті України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарті України), відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13 травня 1996 р. № 509, на території України 28 березня 2010 року о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується літній час переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед.

Довідка УНІАН. Вперше перехід на "літній" час було проведено в Великій Британії в 1908 р. СРСР вперше перейшов на "літній" час у 1917 р., і потім з 1981 р. перехід на "літній" час знову було відновлено.

"Літнім" часом зараз користуються понад 110 держав. Перехід з літнього часу на зимовий і навпаки вже понад 100 років здійснюється практично в усіх країнах Європи і Америки. Водночас багато держав Азії живуть за єдиним часом, наприклад, не переводять стрілки годинника Японія, Китай, а також Казахстан і Киргизія.

Перехід на сезонний час здійснюється для економії енергоресурсів.