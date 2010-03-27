У Вербну неділю пройдуть дощі

28 березня в Україні за прогнозами синоптиків очікується хмарна з проясненнями погода. У західній частині пройде дощ (вночі та вранці в Карпатському регіоні сильний мокрий сніг з дощем). На решті території без опадів, лише вдень у Житомирській та Вінницькій областях, а увечері і на Київщині можливий невеликий дощ.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура вночі коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, в західних областях 2-7° тепла; вдень 7-12° тепла, на Закарпатті, в Криму та місцями і в південних областях 12-17°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

Вітер південно-східний, на заході - північно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Лише увечері можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі в області від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7-12°. У м. Києві температура вночі 0-2° тепла, вдень 10-12°.