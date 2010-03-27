ГОЛОВНЕ на 27 березня

Хроніка дня

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У Вербну неділю пройдуть дощі

28 березня в Україні за прогнозами синоптиків очікується хмарна з проясненнями погода. У західній частині пройде дощ (вночі та вранці в Карпатському регіоні сильний мокрий сніг з дощем). На решті території без опадів, лише вдень у Житомирській та Вінницькій областях, а увечері і на Київщині можливий невеликий дощ.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура вночі коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла, в західних областях 2-7° тепла; вдень 7-12° тепла, на Закарпатті, в Криму та місцями і в південних областях 12-17°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

Вітер південно-східний, на заході - північно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Лише увечері можливий невеликий дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі в області від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7-12°. У м. Києві температура вночі 0-2° тепла, вдень 10-12°.

Соцполітика

Пільгові пенсії можуть скоротити лише новим пенсіонерам

Розміри пільгових пенсій, у разі їх перегляду, може бути скорочено лише людям, які виходять на пенсії після ухвалення відповідного закону.

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

"Якщо ми не зможемо збалансувати пенсії, то ми дуже різко обрізатимемо максимальні пенсії. Але відразу можу сказати, що згідно із законом це не торкнеться тих пенсіонерів, кому ці пенсії вже нараховано, тому що закон зворотної сили не має", - заявив С.ТІГІПКО.

Також С.ТІГІПКО назвав маловірогідним введення скасування із виплати пенсій працюючим пенсіонерам. "Це непопулярний захід. До цього не хотілося б вдаватися сьогодні", - сказав С.ТІГІПКО.

Економіка

Тігіпко: Уряд за 4 місяці підготує Податковий кодекс

За 4 місяці уряд планує підготувати новий проект Податкового кодексу, а за тиждень - запропонувати "цікаве і радикальне" вирішення проблеми з повернення ПДВ.

Про це повідомив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО в ефірі телеканалу "Інтер".

"За 4 місяці поставлене завдання вийти на Податковий кодекс. За тиждень ми запропонуємо дуже цікаве, достатньо радикальне рішення щодо боргів з ПДВ, які накопичилися у величезній цифрі", - сказав він.

Янукович внесе до ВР власний законопроект боротьби з корупцією

Перший заступник глави Адміністрації Президента – представник Президента у Конституційному Суді Олена ЛУКАШ заявляє, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ внесе до Верховної Ради свій власний законопроект, який врегулює питання боротьби з корупцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на думку О.ЛУКАШ, Президент змушений буде внести свій власний законопроект, оскільки вважає, що в Україні відсутнє належне законодавство, яке б унеможливило прояви корупційних діянь у державі.

За її словами, такий висновок був зроблений В.ЯНУКОВИЧЕМ і членами створеного його указом Антикорупційного комітету на підставі аналізу чинного законодавства щодо боротьби з корупцією.

“У нашій державі існує безліч законів та законопроектів, які мали б регулювати питання боротьби з корупцією. Але їх аналіз свідчить про одне: писалися і приймалися вони, щоб збільшити корупцію”, – заявила О.ЛУКАШ.

“У зв’язку з цим прикрим фактом Президентом України сьогодні створено склад Антикорупційного комітету та доручено до 22 квітня цього року розробити і подати йому для внесення до Верховної Ради законопроект, який унеможливив би прояви корупції в нашій державі”, – додала вона.

Столиця

У Києві подорожчає тепло

Після опалювального сезону київська влада планує почати поетапне підвищення тарифів на тепло.

Про це сьогодні в ході селекторної наради, яку провів перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ, заявив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

«Ми провели нараду в МінЖКГ й почнемо процедуру поступового підвищення тарифів на тепло відразу після закінчення опалювального сезону», - сказав він.

А.ГОЛУБЧЕНКО підкреслив, що на сьогоднішній день тариф на теплоенергію покриває витрати з її виробництва лише на 51%.

Нагадаємо, що опалювальний сезон закінчується 15 квітня.

Транспорт

В Україні до Євро-2012 збудують європейські дороги

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання поліпшити якість автомобільних доріг у країні до рівня, при якому відстань від західного до східного кордону країни можна подолати за 13-14 годин.

Про це в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня» (№ 12 (792) від 27 березня - 2 квітня 2010 р.) повідомив віце-прем`єр з підготовки до Євро-2012 Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Президент поставив завдання: «Час у дорозі від західного кордону до Києва - шість годин, а від східного кордону до Києва - сім годин. Наша мета - зробити так, щоб Україну з заходу на схід можна було перетнути за 13-14 годин», - передав слова Президента Б.КОЛЕСНІКОВ.

На думку віце-прем`єра, реконструкція автодоріг дасть можливість повною мірою використовувати транзитний потенціал країни.

«Уявіть, які транзитні можливості це дасть нашій країні! Та ще й при тому що на сьогодні транзитні можливості залізниці перевантажені максимально. Тому транспортні коридори через Україну на Ростов, Баку, Чорноморське узбережжя Кавказу і Середню Азію, безперечно, будуть затребувані», - констатував він.

При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ заявив, що більшість українських автодоріг потребують серйозного ремонту.

«Від Львова до Рівного у принципі дорога гарна. Від Рівного до Житомира її просто немає. І від Житомира до Києва дорога потребує серйозної реконструкції. Сам в’їзд з боку Житомира вкрай проблематичний, - заявив віце-прем`єр. - Дороги Київ - Харків немає. У кращих традиціях Російської імперії, частиною якої ми були, є тільки напрямок».