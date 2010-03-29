ФСБ: Вибухи в московському метро здійснено терористками-смертницями

За попередніми даними, вибухи на станціях «Луб`янка» і «Парк культури» московського метро здійснили терористки-смертниці.

Про це УНІАН повідомили в центрі громадських зв`язків ФСБ Росії.

«Федеральний оперативний штаб повідомляє, що 29 березня в московському метрополітені відбулися вибухи на станції «Луб`янка» і станції «Парк культури». Обидва вибухи, за попередніми даними, здійснено терористками-смертницями», - йдеться в офіційному повідомленні ЦГЗ ФСБ.

Як повідомляв УНІАН, за даними Слідчого комітету при прокуратурі РФ за попередніми даними на станції «Луб`янка» загинули 23 особи, 18 – постраждали, на станції «Парк культури» загинули 12 осіб, 15 – зазнали поранень.

Як відомо, останній вибух у московському метро стався в серпні 2004 на станції «Ризька», тоді загинули 10 осіб.