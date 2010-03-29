Кабмін наступного тижня розгляне проект бюджету - Клюєв
11:32, 29 березня 2010Різне
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І програму уряду
Наступного тижня на засіданні Кабінету міністрів України буде розглянутий проект державного бюджету на 2010 рік і програма дій уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ на засіданні погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів парламенту.
«Думаю, приймемо її наступного тижня, і відразу передамо до Верховної Ради України», - сказав А.КЛЮЄВ.
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