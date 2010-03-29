Тимошенко звинувачує команду Януковича у тиску на КС

Лідера об’єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та Партію регіонів у тиску на Конституційний Суд з вимогою ухвалення рішення, що засвідчує конституційність утворення нової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, команда Президента вимагає від КС ухвалити відповідне рішення до 11 квітня, оскільки саме в цей час Президент має поїхати до Сполучених Штатів і прозвітувати, що коаліція діє згідно із законом.

«Але, по суті, у Конституційного Суду вимагають ухвалити неконституційне рішення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, представники Партії регіонів по одному викликають членів Конституційного Суду і вимагають або ухвалити рішення про те, що коаліція і уряд є легітимними, або обрати декілька інших варіантів. Перший варіант – написати заяву про звільнення за власним бажанням, при цьому суддям гарантується непогане пенсійне забезпечення та посада, але нижчого рівня. Другий варіант – отримати 1 млн. дол. за ухвалення рішення про конституційність створення коаліції.

«Інформацію цю я маю безпосередньо з Конституційного Суду», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас лідер демократичної опозиції відмовилась назвати прізвища суддів, які повідомили ці факти, і також не назвала прізвища представників Партії регіонів, які проводять ці переговори.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що суддям, які відмовляються вести будь-які переговори, погрожують порушенням кримінальних справ та звільненням за порушення присяги.

Вона також назвала дивним той факт, що до Конституційного Суду надійшли три подання щодо формування коаліції - від Партія регіонів, БЮТ та «Народної самооборони». При цьому, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, КС не хоче об’єднувати в одну ці справи, оскільки Партія регіонів вимагає ухвалити рішення тільки за її поданням.

«Люди ЯНУКОВИЧА перед поїздкою до Сполучених Штатів поставили чітку умову - до 11 квітня Конституційний Суд мусить винести рішення, що коаліція і уряд є легітимними всупереч Конституції», - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також запевнила, що її політична сила не дасть незаконно звільнити суддів КС, якщо Партія регіонів наважиться винести це питання на розгляд ВР.

«Ми не дамо у Верховній Раді змінити суддів Конституційного Суду, бо зараз йде намагання зламати суд через коліно», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до ст. 61 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Згідно із законом, коаліція депутатських фракцій - це сформоване за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій та на засадах, встановлених Конституцією України і Регламентом ВР, об’єднання депутатських фракцій, народних депутатів, до якого входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

11 березня у парламенті було оголошено про створення коаліції депутатських фракцій «Стабільність і реформи». До її складу увійшли фракції Партії регіонів, КПУ, Блоку Литвина та окремі народні депутати, загалом - 235 осіб.