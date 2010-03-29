Пилипишин пропонує забрати МАФи поблизу метро

Голова Шевченківського району Києва і лідер громадського руху "Кияни передусім!" Віктор ПИЛИПИШИН підкреслює необхідність демонтувати усі кіоски, розташовані поблизу станцій метрополітену і біля великих транспортних розв'язок, щоб забезпечити оперативне реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Про це йдеться у коментарі В. ПИЛИПИША, переданому УНІАН.

Керівник району вважає, що прибрати ці кіоски профільні служби повинні вже найближчим часом, а Головне управління благоустрою і особисто міський голова повинні узяти це питання під контроль.

"Вибухи в московському метро повинні змусити міську владу задіювати усі важелі, щоб гарантувати безпеку киян. Сьогодні ж, якщо, не дай Бог, станеться якийсь інцидент в нашому метро, то ми навіть не зможемо оперативно евакуювати людей, забезпечити під'їзд "швидкої допомоги" або пожежників, адже усі підходи до станцій в Києві заставлені кіосками", - зазначив В. ПИЛИПИШИН.

Він наголосив, що це вже не просто незручність для пасажирів, а таке розміщення МАФів може перетворитися на додаткову загрозу у разі надзвичайної ситуації.

За словами голови Шевченківського району, оперативно таку роботу зможуть провести тільки служби міського благоустрою з санкції мера і його заступників.

"Потрібне вольове рішення міської влади. Якщо ж такого рішення не буде, це в перспективі може призвести до трагічних наслідків", - упевнений керівник району.

У свою чергу підприємців В. ПИЛИПИШИН закликає поставитися до цього з розумінням.