Єврокомісія почала втілювати проект у Калуші

Іспанська компанія Eptisa, що очолює консорціум, який виграв проект Єврокомісії з управління відходами в деяких країнах колишнього Радянського Союзу, оголосила про початок його реалізації в Україні.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив координатор міжнародної робочої групи з впровадження проекту Михайло МАЛКОВ.

За його словами, Міністерство охорони природного середовища, яке є партнером проекту в Україні, визначило місто Калуш і Калуський район Івано-Франківської області як пілотний регіон для вироблення стратегії утилізації як промислових (включаючи токсичні), так і твердих побутових відходів.

М. МАЛКОВ зазначив, що 22 березня 2010 року у Калуші пройшла зустріч керівників проекту з експертами Інституту проблем національної безпеки при Раді нацбезпеки і оборони України, місцевої влади та науковців.

Під час зустрічі з мером Калуша Ігорем НАСАЛИКОМ визначили, що основним завданням консорціуму в регіоні будуть як виробіток єдиного стратегічного підходу до утилізації відходів, включаючи складання відповідних техніко-економічних обгрунтувань (ТЕО), так і консультації у вирішенні невідкладних проблем міста. Протягом двох тижнів відбудеться засідання міжнародної робочої групи в Мадриді, яка визначить пріоритетні напрямки роботи включаючи негайне інженерне сприяння.

М. МАЛКОВ додав, що компанія Eptisa готова надати безкоштовну інжинірингову допомогу у підготовці ТЕО.

Довідка УНІАН. Контракт між консорціумом, який очолює іспанська компанія Eptisa, і Європейською комісією з управління відходами в Молдові, Азербайджані, Вірменії, Білорусі, Грузії, Росії і Україні був підписаний в грудні 2009 року. Загальна сума контракту, розрахованого на 4 роки, понад 5 млн. євро. Проект фінансують із загального бюджету Єврокомісії.