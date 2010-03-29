Ющенко закликає Табачника добровільно залишити посаду

Колишній Президент України, лідер політичної партії “Наша Україна” Віктор ЮЩЕНКО закликав Дмитра ТАБАЧНИКА добровільно піти у відставку з посади міністра освіти і науки.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою “Нашої України” заяві В.ЮЩЕНКА. “Тримайтеся, єднайтеся, не зменшуйте натиску на владу – і разом ми доведемо, що в сьогоднішній Україні ігнорувати думку людей уже не вдасться”, - звернувся В.ЮЩЕНКО до студентів, які вимагають відставки чинного міністра.

Він наголосив: “Д.ТАБАЧНИК не має права обіймати посади в уряді України. Якщо честь – не порожнє поняття для нього, він має добровільно залишити посаду міністра. Коли до політика звертаються місцеві ради, провідні громадські діячі, повстає студентство – він має знайти сміливість визнати, що не має достатнього авторитету, аби очолювати галузь. Не може користуватися повагою керівник, сам факт призначення якого спричинив суспільне збурення”.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що у сфері освіти необхідно вирішити низку принципових завдань, аби вона стала якісною і доступною для всіх громадян. Йдеться насамперед про викорінення корупції, відповідності освіти найкращим світовим стандартам, здатності системи освіти і науки забезпечити конкурентоспроможність України в сучасному світі.

”Жодну із цих реформ не зможе провести людина, погляди якої не припускають існування вільної, сильної України, позбавленої будь-чийого протекторату, України, яка пишається своєю історією і здатна посісти гідне місце в світі. Міністр освіти і науки України, який висловлює українофобські думки – це нонсенс”, - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що партія “Наша Україна” вимагає відставки Д.ТАБАЧНИКА із займаної ним посади.

“Зараз питання поставлено руба: або українське суспільство примусить владу чути себе – або ситуацію з ТАБАЧНИКОМ буде використано як приклад, як можна ігнорувати думку громадськості, позбавити її слова”, - сказав політик.