Головне на 29 березня

Згідно з березневим консенсус-прогнозом, підготовленим Міністерством економіки спільно з експертами, зростання ВВП в Україні в 2010 році може досягти в середньому 3,4%, а в 2011 році – 4,7%.

Номінальний ВВП, згідно з консенсус-прогнозом, опублікованим на сайті Мінекономіки, в 2010 р. може становити 1 трлн. 67,2 млрд. грн. (дефлятор 13,7%), у 2011 р. – 1 трлн. 244,7 млрд. грн (дефлятор 11,8%).

Показник інфляції (грудень до грудня) в 2010 р. в середньому може становити 12,5%, у 2011 р. – 10,1%. Середній курс долара США в 2010 р. може коливатися в межах 7,7-9,5 грн. за долар, середній показник становитиме 8,2 грн., у 2011 р. – 7,4-9,0, середній курс – 8,2.

Експерти висловили спільну думку щодо позитивної динаміки розвитку економіки в 2010 році, яка підтримуватиметься розширенням зовнішнього попиту зважаючи на відновлення зростання світової економіки.

У 2011 році, на думку експертів, розвиток української економіки характеризуватиметься активізацією інвестиційної діяльності на фоні сприятливої зовнішньоекономічної кон`юнктури.

За оцінками експертів, внутрішніх ризиків для розвитку економіки в 2010 році буде більше, ніж зовнішніх.

Найбільш значущими внутрішніми ризиками експерти визнали значне зростання дефіциту Державного бюджету й касових розривів у Пенсійному фонді, інших фондах державного соціального страхування, а також і НАК «Нафтогаз України» й, відповідно, проведення значної емісії для фінансування дефіцитів. Також великий ризик низької кредитної активності комерційних банків і зростання негативних інфляційних очікувань населення.

Серед зовнішніх найбільш великий ризик помірної економічної активності в світі.

Водночас, у 2011 році внутрішні ризики також домінуватимуть над зовнішніми, й полягатимуть вони в бюджетній сфері та тарифній політиці. Найбільш значущим зовнішнім ризиком експерти визнали закріплення тенденції прискореного зростання цін на світових енергетичних ринках. При цьому інтегральна оцінка ризиків 2011 року майже за всіма показниками нижче за оцінки на 2010 рік.

Консенсунс-прогноз формувався на основі оцінок експертів Міністерства економіки України, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Науково-дослідного економічного інституту, Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, Представництва Міжнародного валютного фонду в Україні, Міжнародного центру перспективних досліджень, компанії CASE Україна, інвестиційного банку «Concorde Capital», Райффайзен Банку Аваль, ВАТ «БТА Банк», Dragon-Capital і The Bleyzer Foundation.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії корупції".

Документ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла зміни до законів з метою запобігання і протидії корупції 10 березня.

Цими змінами з 1 квітня 2010 року на 1 січня 2011 року перенесено набуття чинності антикорупційних законів : "Про принципи запобігання і протидії корупції", "Про відповідальність юридичних осіб за здійснення корупційних правопорушень" і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення", прийняті Верховною Радою України 11 червня 2009 року.

ВАТ "Київгаз" переходитиме на альтернативні джерела енергії з метою запобігання аварійним ситуаціям у столиці.

Про це йде мова у повідомленні прес-служби ВАТ "Київгаз" з посиланням на голову правління компанії Сергія СЛЕПКАНЯ.

На 30-ти з існуючих 198-ми газорозподільних пунктах столиці завершили впровадження пілотного проекту з використання сонячної енергії для забезпечення роботи устаткування, яке контролює тиск газу. На цих пунктах встановили сонячні батареї, які стали ще одним кроком в реалізації комплексної програми газової безпеки Києва.

Як розповів С. СЛЕПКАНЬ, мета проекту - забезпечення постійного контролю тиску газу, котрий поступає в будинки киян. Для реалізації цього завдання на підприємстві впровадили телеметрію - систему нового покоління безпровідної передачі даних. Датчики щомиті прочитують і передають в диспетчерський відділ інформацію про якість газу, тиск, стан фільтрів і загазованості приміщень газорозподільних пунктів. Це устаткування допомагає запобігати аварійним ситуаціям і забезпечує постійний нагляд за газотранспортною системою міста.

Голова правління "Київгазу" повідомив, що за останні роки новим устаткуванням оснастили 108 газорозподільних пунктів столиці. Проте, точність виміру телеметричними приладами може бути забезпечена лише за умови безперебійного електропостачання.

"Зважаючи на проблему стабільності подачі струму компанією "Київенерго", керівництво "Київгазу" прийняло рішення самостійно виробляти електричну енергію. Фахівці компанії, вивчивши світовий досвід і новітні розробки провідних українських науково-дослідних інститутів, вирішили звернутися до альтернативних джерел енергії", - сказано в повідомленні компанії.

За словами С. СЛЕПКАНЯ, головними перевагами сонячних батарей на об`єктах "Київгазу" є абсолютна автономність від енергозабезпечуючих компаній, екологічність і безпека. Згодом систему встановлять на усіх ГРП столиці. Компанія планує завершити цю роботу до кінця 2011 р. До кінця 2010 р. на використання сонячної енергії передбачено перевести в цілому 70 газорозподільних пунктів міста.

Державний і гарантований державою борг України на 28 лютого 2010 року склав 303 млрд. 173 млн. 707,25 тис. грн., або 37 млрд. 944 млн. 143,6 тис. дол., що на 0,68% більше від показника на кінець січня 2010 року.

Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на вказану дату склав 192 млрд. 914 млн. 732,16 тис. грн. (63,63% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 24 млрд. 144 млн. 522,18 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг - 110 млрд. 258 млн. 975,09 тис. грн. (36,37%), або 13 млрд. 799 млн. 621,42 тис. дол.

Державний борг України на кінець лютого склав 214 млрд. 881 млн. 871,9 тис. грн. (70,88%), або 26 млрд. 893 млн. 851,32 тис. дол. Державний зовнішній борг склав 118 млрд. 674 млн. 821,32 тис. грн. (39,14%), або 14 млрд. 852 млн. 918,82 тис. дол. Державний внутрішній борг склав 96 млрд. 207 млн. 059,58 тис. грн. (31,73%), або 12 млрд. 040 млн. 932,5 тис. дол.

Гарантований державою борг України склав 88 млрд. 291 млн. 835,35 тис. грн. (29,12%) чи 11 млрд. 050 млн. 292,28 тис. дол., у тому числі: гарантований зовнішній борг - 74 млрд. 239 млн. 910,84 тис. грн. (24,49%), або 9 млрд. 291 млн. 603,36 тис. дол.; гарантований внутрішній борг - 14 млрд. 051 млн. 924,51 тис. грн. (4,63%), або 1 млрд. 758 млн. 688,92 тис. дол.

Протягом січня-лютого 2010 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 1 млрд. 660 млн. 970,33 тис. грн. (0,55%), в основному за рахунок перевищення випуску ОВДП над їх погашенням.

При цьому державний зовнішній борг зменшився на 1 млрд. 879 млн. 293,33 тис. грн. (1,56%), державний внутрішній борг зріс - на 5 млрд. 136 млн. 973,81 тис. грн. (5,64%).

Гарантований державою борг України зменшився на 1 млрд. 596 млн. 710,15 тис. грн. (1,78%), що пов`язано як зі зниженням курсу євро до гривні, так і з перевищенням виплат з погашення гарантованого державного боргу над сумою запозичень.

На міжбанку торги по долару закрилися котируваннями 7,9210/7,9275 грн./дол.

Київ. 29 березня. УНІАН. Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9030/7,9270, до 12:00 звузився спред - 7,9170/7,9270. До закриття торгів цінові рівні підвищилися до 7,9210/7,9275 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", о 12:45 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9250.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2671/0,2679, до 12:00 ціни зросли до 0,2678/0,2682. До закриття торгів ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,2679/0,2681. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,5500 (- 0,0250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3420/1,3520. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,6485/10,6840, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,6810/10,6985. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні відкотилися до рівня 10,6730/10,6860.

У зв`язку з терактами в Москві у Києві посилили охорону метрополітену на станціях, де найбільший пасажиропотік, та в місцях переходу з однієї станції на іншу.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України у Києві.

"Як правило, питаннями попередження і боротьби з тероризмом займається СБУ, проте, коли з`явилася перша інформація про вибухи у Москві, керівництво столичної міліції, не чекаючи якихось розпоряджень або колегій, прийняло рішення про посилення охорони метрополітену, зокрема на станціях, де є великий пасажиропотік, і в місцях переходу з однієї станції на іншу", - зазначили в ЦГЗ.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило з «Негативного» на «Стабільний» прогноз за довгостроковими рейтингами м. Харків в іноземній і національній валюті і підтвердило ці рейтинги на рівні «B-», короткостроковий рейтинг – на рівні «B» і національний довгостроковий рейтинг – на рівні «AA-(ukr)». Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, вказаній рейтинговій дії передував проведений агентством перегляд прогнозу на «Стабільний» за довгостроковими рейтингами дефолту емітента України в іноземній і національній валюті і підтвердженням цих рейтингів на рівні «B-».

Також указується, що рейтинги Харкова відображають хороше фінансове управління, адекватне виконання бюджету в 2009 р. і очікування прийнятних показників виконання бюджету в 2010 р., а також враховують достатню ліквідність і те, що у міста як і раніше був відсутній прямий борг в 2009 році і 1 кварталі 2010 року.

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати з початку року збільшилася на 17,9% і на 1 березня 2010 р. склала 1,738 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 березня ц.р. зафіксований у трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість по зарплаті на 1 березня 2010 р. склала 302,055 млн. грн. (порівняно з 1 січня 2010 р. зросла на 13,5%, проте знизилася на 0,9%, порівняно з 1 лютого 2010 р.), в Луганській – 152,153 млн. грн. (зростання з початку року – 14,9%, зниження, порівняно з лютим – на 4,5%), у Харківській – 128,388 млн. грн. (зростання з початку року на 7,4%, і з лютим – на 12%). На другому місці (після Донецької області) за рівнем заборгованості серед регіонів України залишається Київ – 159,136 млн. грн. (зростання з початку року – 13,4%, і скорочення порівняно з лютим – на 6,1%).

Держкомстат зазначає, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване в усіх областях України, окрім Дніпропетровської (на 1 березня 2010 р. заборгованість по області становить 86,449 млн. грн.), Тернопільської (11,819 млн. грн.).

В одній області заборгованість на 1 березня ц.р. не перевищувала 10 млн. грн.: у Чернівецькій обл. – 9,139 млн. грн. (зростання з початку року – 60,2%).

(УНІАН)