Янукович відклав закон про боротьбу з корупцією

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії корупції".

Документ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла зміни до законів з метою запобігання і протидії корупції 10 березня.

Цими змінами з 1 квітня 2010 року на 1 січня 2011 року перенесено набуття чинності антикорупційних законів : "Про принципи запобігання і протидії корупції", "Про відповідальність юридичних осіб за здійснення корупційних правопорушень" і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення", прийняті Верховною Радою України 11 червня 2009 року.