Янукович відклав закон про боротьбу з корупцією
21:38, 29 березня 2010Різне
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На початок наступного року
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання і протидії корупції".
Документ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла зміни до законів з метою запобігання і протидії корупції 10 березня.
Цими змінами з 1 квітня 2010 року на 1 січня 2011 року перенесено набуття чинності антикорупційних законів : "Про принципи запобігання і протидії корупції", "Про відповідальність юридичних осіб за здійснення корупційних правопорушень" і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення", прийняті Верховною Радою України 11 червня 2009 року.
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