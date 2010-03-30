Курс НБУ на 30.03.10

Офіційний курс НБУ на 30.03.10100 USD - 792.5000 (29 березня - 793.0000)100 EUR - 1067.5768 (29 березня - 1058.8929)10 RUR - 2.6746 (29 березня - 2.6868)Облікові курси банківських металів на 30.03.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-88066.56 (29 березня-87071.40)961 XAG 10 Срібло-1359.14 (29 березня-1336.21)962XPT10Платина-127592.50(29 березня-126959.30)964 XPD 10 Паладій-36534.25 (29 березня-36319.40

Офіційний курс НБУ на 30.03.10 100 USD - 792.5000 (29 березня - 793.0000) 100 EUR - 1067.5768 (29 березня - 1058.8929) 10 RUR - 2.6746 (29 березня - 2.6868) Облікові курси банківських металів на 30.03.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-88066.56 (29 березня-87071.40) 961 XAG 10 Срібло-1359.14 (29 березня-1336.21) 962XPT10Платина-127592.50(29 березня-126959.30) 964 XPD 10 Паладій-36534.25 (29 березня-36319.40)

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