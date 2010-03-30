Анонс на 30 березня

9-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Українські авіакомпанії протестують проти дискримінаційних дій Державіаадміністрації». Учасники: заступник генерального директора авіакомпанії з комерційної діяльності Людмила Слободянюк, секретар наглядової ради ЗАТ «Авіакомпанія «АероСвіт» Максим Юхименко (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Відбудуться Громадські слухання на тему: «Практичні аспекти інтеграції Об`єднаної енергетичної системи України з енергосистемами Європи». Учасники: Микола Мартиненко, голова Комітету ВРУ з питань ПЕК, Володимир Лучников, заступник міністра палива та енергетики, Борис Стогній, академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАНУ, Артур Праховник, директор Інституту енергозбереження та енергоменеджменту НТУУ «КПІ», Костянтин Ущаповський, перший заступник директора, головний диспетчер ДП НЕК «Укренерго» Костянтин Запайщиков, директор Центру взаємодії з органами влади та державними установами ДП НАЕК «Енергоатом», Геннадій Туранов, гендиректор ТОВ «Східенерго», Юлій Куцан, голова Громадської ради при Мінпаливенерго та ін.

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Відбудеться відкрите засідання Президії ВГО «Аграрна палата України». Аграрна Палата України спільно з проектом розвитку агрострахування Міжнародної фінансової корпорації (IFC) ініціюють проведення відкритих громадських слухань «Розвиток системи агрострахування в Україні». Питання: проблеми та перспективи розвитку системи агрострахування в Україні; Модель розвитку системи агрострахування в Україні та її закріплення в Концепції розвитку страхування сільськогосподарської продукції та відповідному законопроекті; Новий стандартний продукт страхування озимої пшениці та перспективи розробки інших стандартних продуктів для України відповідно до міжнародної практики агрострахування .

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Відбудеться підписання угоди в.о. голови Антимонопольного комітету України Олександра Мельниченка та міністра палива й енергетики України Юрія Бойка про партнерство та спільні дії щодо створення сприятливого середовища для розвитку добросовісної конкуренції на ринках паливно-енергетичного комплексу. За результатами заходу відбудеться прес-конференція Олександра Мельниченка та Юрія Бойка.

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Прес-конференція міністра аграрної політики України Миколи Присяжнюка. Питання: Ситуація в аграрному секторі? Перші кроки нового керівництва Мінагрополітики? Нові пріоритети роботи відомства? Як пройде весняна посівна-2010?

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Круглий стіл на тему: «Формування ефективних механізмів регулювання телекомунікаційного ринку України. Організатори - Інтернет Асоціація України (ІнАУ) та Український союз промисловців і підприємців. Модератор - президент УСПП Анатолій Кінах.

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Прес-конференція на тему: "Інвестиційний імідж і клімат України". Учасники: Денис Богуш, президент Bohush Communications; Петро Кошуков, президент Української професійної асоціації залучення інвестицій ProInvest.

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Прес-конференція з приводу будівництва Білоруської АЕС і майбутнього обговорення цього питання в Україні. Учасники: Андрій Мартинюк, голова ради ГО «Екоклуб» (Україна); Тетяна Новикова, журналіст, відповідальний секретар комісії громадської екологічної експертизи АЕС (Білорусь); Георгій Лепін, фізик, професор, член Урядової комісії з виявлення необхідності побудови АЕС в Білорусі (Білорусь); Тетяна Тимочко, перший заст.голови Всеукраїнської екологічної ліги; Ірина Сухий, голова ради ГО "Екодім", організатор громадської екологічної експертизи (Білорусь), Андрій Ожаровський, інженер-фізик, координатор проектів міжнародної групи «Екозахист!» (Росія). О 12-00 почнуться слухання.

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Прес-конференція на тему: «Енергетичне майбутнє України: з Росією чи без?». Учасники: Олександр Нарбут, експерт з енергетичних питань; Олександр Чалий, зам.глави Секретаріату Президента України (2006 - 2007рр); Олег Соскін, директор Інституту трансформації суспільства; Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу «Q-club».

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Круглий стіл на тему: «Шляхи нормативного сприяння розвитку місцевих запозичень». Захід відбудеться в рамках проекту «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», що реалізується Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.

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Відбудеться засідання парламентського Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.

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Прес-конференція на тему: "Перспективи відновлення співпраці України з МВФ та отримання 4-го траншу кредиту stand by". Учасники: Сергій Яременко, екс-заступник голови НБУ; Ксенія Ляпіна, народний депутат України.

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Відбудеться відкриття першої в Україні виробничої лінії свіжих кисломолочних продуктів для дітей у віці від восьми місяців під торговою маркою "Тема" на столичному підприємстві «Галактон», яке входить до холдингу «Юнімілк». У відкритті візьме участь віце-прем`єр міністр України з питань АПК Віктор Слаута, міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк.

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Розпочнеться засідання парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. У 14-30 голова Комітету Н. Королевська дасть брифінг для журналістів.

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