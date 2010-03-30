Поляки цьогоріч купуватимуть дешеві б/у автівки

У Польщі більше 70% жителів цього року планують купувати автомобілі, причому понад 80% з них – автівки, що вже були у використанні.

Згідно з результатами опитування порталу money.pl, які має в своєму розпорядженні УНІАН, 35% опитаних поляків мають намір купити автомобіль, вироблений не більше 10 років тому, 23% – не більше 5 років і 12,5% – до трьох років. При цьому 11,5% поляків готові купити машину, якій більше 10 років, і лише 18% респондентів мають намір придбати автомобіль з салону.

Третина опитаних планують витратити на покупку від 7 до 17 тис. дол. Трохи менше третини поляків готові заплатити за машину від 3,5 до 7 тис. дол. 19% жителів Польщі мають намір витратити на покупку автомобіля не більше 3,5 тис. дол., а 24% – готові викласти за машину понад 17 тис. дол.

За даними опитування, більше 20% респондентів мають намір купити машину в кредит, а 10% – за лізинговою схемою.

Для 35% поляків куплений в 2010 році автомобіль стане першим в житті.

У Польщі найпопулярнішими машинами залишаються німецькі бренди. До першої п`ятірки за ірвнем попиту увійшли Volkswagen (13%), Audi (10,5%), Opel (9%), BMW (8%), Ford (7%).