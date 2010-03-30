Засідання опозиційного уряду відбудеться завтра

Опозиційний уряд планує завтра, 31 березня, провести своє перше засідання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат від БЮТ, прем’єр-міністр опозиційного уряду Сергій СОБОЛЄВ.

За його словами, засідання відбудеться завтра о 14-й год у Верховній Раді.

Крім того, С.СОБОЛЄВ повідомив, що вже сформовано персональний склад опозиційного уряду. В той же час він відмовився назвати конкретні прізвища депутатів, які увійшли до складу опозиційного Кабміну.