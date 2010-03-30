Лукашенко: Білорусь "наступатиме" на Латинську Америку

Білорусія здійснюватиме економічну експансію на латиноамериканський ринок через Венесуелу, заявив білоруський президент Олександр Лукашенко на нараді у вівторок в Мінську. "Так, Венесуела - буде опорним майданчиком, через який ми економічно наступатимемо в країни Латинської Америки", - цитує Лукашенко РІА «Новини».

На думку президента Білорусі, потенціал держав Латинської Америки в контексті продажу білоруської продукції значний. "Потрібно зачепити по три-чотири напрями і працювати над реалізацією продукції", - сказав Лукашенко. Він підкреслив, що в цьому регіоні є і невеликі країни, такі як Нікарагуа, Болівія, Куба. "Так, це бідні держави, але Венесуела їх не кине, і Венесуела готова купувати нашу продукцію для цих держав", - сказав Лукашенко.

При цьому він зазначив, що Білорусія повинна виходити через Китай і В`єтнам на країни регіону. "Малайзія, Індонезія - нам теж є що їм запропонувати", - сказав Лукашенко. Він вважає необхідним окремо працювати з Індією і країнами Персидської затоки. Лукашенко також наголосив, що і Африка є перспективним регіоном для торгівлі білоруськими товарами.

"Нам є що запропонувати і Африці, і в Африці є те, що нам цікаве", - сказав президент Білорусії. Він особливо підкреслив той факт що Білорусія, почавши співпрацю з Венесуелою кілька років тому, вже вийшла на рівень стратегічного партнерства на основі повної довіри і взаємної пошани.