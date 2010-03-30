Головне на 30 березня

Хроніка дня

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Бюджет-2010 приймуть 29-30 квітня

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що проект закону "Про Державний бюджет України на 2010 рік" буде прийнятий 29-30 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

В. ЛИТВИН зазначив, що на Погоджувальній раді лідерів фракцій йшлося про те, щоб орієнтовно 14 квітня Кабмін представив проект бюджету у Верховній Раді України. Спікер додав, що треба зробити усе для того щоб "29 - 30 квітня ми вийшли на ухвалення остаточного рішення".

В. ЛИТВИН додав, що сьогодні парламент не може орієнтуватися на терміни, які передбачені Бюджетним кодексом і Регламентом Верховної Ради України, оскільки "ми зовсім в іншому часовому вимірі".

НБУ збільшив у своєму портфелі ОВДП на 2,2 млрд. грн.

Минулого тижня (з 22 по 29 березня) Національний банк України (НБУ) збільшив у своєму портфелі обсяг облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на 2,242 млрд. грн. – до 71,858 млрд. грн. Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

У свою чергу, комерційні банки скоротили портфель паперів українського уряду на 1,3 млрд. грн., інші утримувачі – на 0,559 млрд. грн.

При цьому, нерезиденти збільшили обсяг наявних у їхній власності ОВДП на 0,5 млрд. грн. – до 2,318 млрд. грн.

Всього, за даними Нацбанку, в обігу на вторинному ринку перебуває ОВДП на загальну суму 99,777 млрд. грн.

Як повідомлялося, за січень-лютий 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених для докапіталізації) на загальну суму 6 млрд. 832,09 млн. грн.

Впродовж 2009 року Мінфін України розмістив ОВДП на загальну суму 74,533 млрд. грн.

ФР: Американські фондові індекси ростуть

Ф`ючерси на американські фондові індекси підвищуються на торгах у вівторок в очікуванні звіту про рівень довіри споживачів до економіки США в березні, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на Bloomberg.

На торгах у вівторок ф`ючерс на індекс DJIA підвищився на 0,2% - до 10846 пунктів. Ф`ючерс на індекс широкого ринку S&P 500 набрав 0,2% і піднявся до 1171,10 пункту. Ф`ючерс на індекс високотехнологічних компаній NASDAQ - 100 збільшився на 0,2% - до 1964 пунктів. "Основні економічні дані були відносно позитивними останнім часом, що посилює тренд (відновлення економіки - ред.), - заявив агентству Bloomberg голова відділу аналізу ринку акцій LGT Capital Management Манфред Хофер (Manfred Hofer) .- Сьогодні є важливими дані про ринок житла і довіру споживачів. Довіра споживачів є визначальним моментом у США".

Позитивній динаміці ф`ючерсів сприяє оптимізм інвесторів, пов`язаний з перспективами відновлення найбільшої у світі економіки. Ще одним підтвердженням цьому може стати звіт дослідницької організації Conference Board про індекс довіри споживачів до економіки США за березень. Аналітики, опитані інформаційно-аналітичним інтернет-порталом dailyFX.com, прогнозують збільшення індикатора до 50 пунктів з 46 пунктів у лютому.

Проте, хоча показник може продемонструвати зростання, аналітики вважають, що про стійке відновлення економіки можна говорити при перевищенні відмітки у 50 пунктів. Додав упевненості інвесторам і виступ міністра фінансів США Тімоті Гайтнера, який заявив напередодні, що працедавці можуть незабаром узятися до створення нових робочих місць. "Економіка стає сильнішою, - заявив Гайтнер в інтерв`ю телеканалу CNBC. - Ймовірно ми нарешті знаходимося на порозі стійкого періоду створення нових робочих місць". DJIA (Dow Jones Industrial Average, промисловий індекс Доу-джонса) - середній показник руху курсів акцій 30 найбільших промислових корпорацій.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - індекс цін акцій 500 найбільших компаній щодо ринкової капіталізації . NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизована система котирування Національної асоціації фондових дилерів) - індекс високотехнологічних компаній. Він розраховується на підставі котирувань звичайних акцій усіх компаній (резидентів США і іноземних), що ними торгують у позабіржовій системі NASDAQ, зважених за ринковою капіталізацією.

ПЕК: Нафта подорожчала до 82,24 дол. за барель

Вартість нафти у вівторок в Нью-Йорку трохи коливається і підвищилася до 82,24 долара за барель на тлі очікування даних про запаси нафти і нафтопродуктів у США, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на Bloomberg.

На 15.13 мск на електронних торгах в Нью-Йорку нафта з постачанням в травні подорожчала на 7 центів, або на 0,1%, - до 82,24 долара за барель. На 15.23 мск спотова ціна на нафту марки Brent з травневим постачанням в Лондоні знизилася на 34 центи, або на 0,4%, - до 80,26 долара за барель. Аналітики, котрих опитував Bloomberg, чекають, що запаси нафти за минулий тиждень збільшилися на 2,5 мільйона барелів, а запаси бензину і дистилятів - зменшилися на 2,0 мільйона барелів і 1,25 мільйона барелів відповідно.

За підсумками понеділка на нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість травневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil склала 82,17 долара за барель, підвищившись на 1,88 долара на тлі позитивних даних про стан економіки США – найбільшого користувача енергоресурсів.

Агро: Держкомітет ветеринарної медицини може очолити Горжеєв

Державний комітет ветеринарної медицини України може очолити Володимир ГОРЖЕЄВ, який обіймає сьогодні посаду виконуючого обов`язки голови комітету.

Про це в розмові з кореспондентом УНІАН повідомив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК.

«Я переконаний, що комітет очолить В.ГОРЖЕЄВ, він досить досвідчена людина», – сказав М.ПРИСЯЖНЮК, додавши, що рішення про таке призначення може бути прийняте в середу, 31 березня.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого ц.р. Кабінет міністрів України поклав виконання обов`язків голови Держкомветмедицини на першого заступника голови Держкомітету ветеринарної медицини В.ГОРЖЕЄВА після того, як 12 лютого 2010 року помер Петро Вербицький, котрий обіймав посаду голови Держкомітету ветмедицини з 28 січня 2009 року.

Довідка УНІАН. В.ГОРЖЕЄВ народився в 1955 році. З 1997 року обіймав посаду заступника Головного державного інспектора ветеринарної медицини України. Розпорядженням Кабміну від 26 вересня 2007 року його було призначено першим заступником голови Держкомветмедицини України.

У 2010 році очікують урожай зерна 46-47 млн. т Міністерство аграрної політики України прогнозує у 2010 році урожай зерна на рівні 46-47 млн. тон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві міністр аграрної політики Микола ПРИСЯЖНЮК.

"Я думаю, ми отримаємо близько 46-47 млн. тон зерна", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними, уся посівна площа під урожай 2010 року складе 26,9 млн. га, у тому числі ярових культур - 15,6 млн. га з них ярини зернових і зернобобових - 7,3 млн. га.

Під урожай поточного року засіяно 10,1 млн. га озимих культур, зокрема 8,6 млн. га озимих зернових культур.

Кабмін планує передати ДАК "Хліб України" і НАК "Украгролізинг" в управління МінАП - джерело

Кабінет міністрів України підготував проект постанови "Про передачу Міністерству аграрної політики повноважень з управління корпоративними правами держави щодо Державної акціонерної компанії "Хліб України", повідомило УНІАН джерело в уряді.

За його інформацією, Кабмін також підготував постанову про передачу в управління Міністерству аграрної політики Національної акціонерної компанії "Украгролізинг".

Довідка УНІАН. Державну акціонерну компанію «Хліб України» створено відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 серпня 1996 року № 1000.

ДАК має 125 дочірніх підприємств, серед яких 72 підприємства зі зберігання зерна (паспортна потужність зберігання – близько 6,2 млн. тонн на рік, фактична на сьогодні – 3 млн. тонн). Крім того, до складу ДАК входять Одеський та Миколаївський портові елеватори.

НАК «Украгролізинг» створено постановою Кабінету міністрів України від 11 квітня 2001 року. Компанія є наступником майнових прав і зобов`язань Державного лізингового підприємства «Украгролізинг», створеного на базі Державного лізингового фонду в 1999 році, і підпорядковано Кабміну.

Компанія надає послуги з придбання сільськогосподарської техніки і устаткування для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу.

До складу компанії входять підприємства технічного обслуговування, матеріально-технічного постачання і машинно-технічні станції.

ПЕК: Мінвуглепром призначив в.о. гендиректора «Вугілля України»

Міністерство вугільної промисловості України призначило виконуючим обов`язки генерального директора державного підприємства "Вугілля України" Володимира ДОЛЮ.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, до цього призначення В. ДОЛЯ обіймав посаду заступника генерального директора держпідприємства.

Також Мінвуглепром звільнив від виконання обов`язків гендиректора ДП "Вугілля України" Олександра ПЛЮВАКО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство вугільної промисловості України призначило виконувачем обов`язків генерального директора державного підприємства "Вугілля України" Олександра ПЛЮВАКО замість звільненого Олега ПОГОДІНА.

У той же час на підприємстві відмовилися уточнити, коли сталася зміна керівництва.

О. ПЛЮВАКО до цього призначення очолював ДП "Свердловантрацит" (Луганська обл.).

Довідка УНІАН. ДП "Вугілля України" є оператором гуртового ринку вугільної продукції і здійснює продаж практично усього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що знаходяться в управлінні Мінвуглепрому.

Для приєднання до Європейської мережі Україні потрібно 8,6 млрд. грн.

Для виконання комплексу технічних і екологічних заходів, які є умовою приєднання Об`єднаної енергосистеми України до Європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії ENTSO, - E, до складу якої увійшла UCTE, за попередніми оцінками, буде потрібно близько 8,655 млрд. грн.

Про це сказано в проекті державної цільової програми інтеграції ОЕС України в об`єднання енергосистем європейських держав, розробленої Мінпаливенерго, текст якої має УНІАН.

Згідно з документом, на модернізацію і реконструкцію генеруючих потужностей для приведення їх до стандартів ENTSO - E буде потрібно 2,564 млрд. грн. На розвиток інфраструктури і поліпшення надійності роботи мережевого господарства ОЕС потрібно 6,086 млрд. грн. На розробку і гармонізацію нормативних актів і технічних вимог буде потрібно 4,8 млн. грн.

Джерела фінансування програми, розрахованої на 2010-2015 роки, - Державний бюджет - в об`ємі 930 млн. грн. (10,8% від загальної суми), а також інвестиції в об`ємі 7,725 млрд. грн. (89,2%).

Довідка УНІАН. 4 травня 2006 року Генеральна асамблея об`єднаної енергосистеми Європи (UCTE) у Відні акцептувала спільну заявку України і Молдови про приєднання їх енергосистем до синхронної зони UCTE як до єдиного блоку регулювання.

18 травня 2006 року Міністерство палива і енергетики України і Асамблея UCTE домовилися про створення спеціального технічного комітету (UCTE -Україна) для координації інтеграції об`єднаних енергосистем України в транс`європейські електричні мережі.

Наприкінці грудня 2006 року Україна і оператор UCTE сформували склад робочої групи для координації інтеграції України і Молдови в транс`європейські електричні мережі (Украина- UCTE).

Основна мета роботи групи - вдосконалення технічного рівня енергетики України.

22 квітня 2008 року в ході переговорів представників Міністерства палива і енергетики України і Міністерства економіки і торгівлі Молдови сторони підтвердили загальну зацікавленість у швидкій реалізації усіх технічних заходів для приєднання енергосистем Молдови і України до UCTE.

У липні 2009 року UCTE увійшла до складу нової асоціації - до Європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії ENTSO - E із збереженням зобов`язань та раніше досягнутих домовленостей. Український проект входитиме до регіональної групи Європейської мережі системних операторів з передачі електроенергії ENTSO - E, яка вестиме питання розширення в південно-східній і центральній Європі.

На шахті «Красноармійська-Західна №1» вибухнув метан

У Донецькій області на шахті «Красноармійська-Західна № 1» сьогодні о 15.15 стався вибух метану, постраждали двоє гірників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, всього на аварійній ділянці під землею перебував 21 гірник, всі вони були оперативно евакуйовані і підняті на поверхню. Двоє з цих шахтарів дістали опіки і були доставлені до лікарні.

Транспорт: Витрати на галузь транспорту та зв’язку скоротять

Міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО дав доручення усім профільним заступникам визначити перелік першочергових проектів на 2010 рік, реалізація яких потребує бюджетних коштів, зазначивши при цьому, що у зв`язку з економічною ситуацією витрати в цілому на галузь скоротять.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Зокрема, міністр доручив визначити реальну потребу в засобах на розвиток усієї транспортної інфраструктури країни, а також детально вивчити можливість залучення нових кредитів і перекредитування наявних.

К. ЄФИМЕНКО зазначив, що слід зосередити увагу на об`єктах, які потребують залучення бюджетних коштів у 2010 році. "Ми повинні сформувати реальний бюджет, виконання якого сприятиме розвитку галузі. Наша позиція в цьому питанні має бути максимально зваженою", - сказав він.

При цьому міністр наголосив на необхідності дотримання інтересів державних підприємств і обліку їх потреб щодо оновлення виробничих потужностей, модернізації інфраструктури і т. і. «Не можна надалі тільки латати дірки, - підкреслив він. - Адже ми ризикуємо взагалі зруйнувати систему планових оновлень".

Зокрема, на його думку, необхідно вирішити питання виділення засобів на будівництво і ремонт автодоріг, реконструкцію аеропортів і злітно-посадкових смуг, враховуючи підготовку до Евро- 2012. "Окремий рядок бюджетних витрат - це дороги. Досить від`їхати від Києва на 10 км в будь-якому напрямку - і відразу відчуваєш усі недоліки роботи. Усе стає зрозуміло без всяких експертів. Так працювати не можна", - підкреслив він.

ЄС залишив у "чорному списку" українську авіакомпанію

Єврокомісія внесла зміни до "чорного списку" авіакомпаній, польоти літаків яких в країни Європейського Союзу заборонені.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюселі, про це повідомила сьогодні прес-служба Єврокомісії.

Згідно з внесеними змінами, Єврокомісія заборонила польоти в країни-члени ЄС усім авіакомпаніям Судану на підставі оцінок відповідності нормам забезпечення безпеки польотів Міжнародною організацією цивільної авіації.

Разом з тим Єврокомісія дозволила авіакомпанії Air Koryo (Демократична Народна Республіка Корея) здійснювати польоти до ЄС двома літаками, які мають необхідне обладнання, яке відповідає міжнародним стандартам.

Окрім того, Єврокомісія визнала поліпшення, здійснені анголською авіакомпанією TAAG Angola Airlines у забезпеченні безпеки, дозволивши їй здійснювати окремими літаками польоти не лише в Лісабон, але і на інших напрямках в ЄС.

Комісія визнала поліпшення, здійснені окремими авіакомпаніями Філіппін в забезпеченні безпеки, і в той же час, вирішила доки зберегти заборону на польоти усіх авіакомпаній цієї країни в ЄС. Єврокомісія заявила про готовність допомогти владі країни забезпечити необхідні заходи безпеки авіапольотів.

Єврокомісія ввела обмеження на польоти іранської авіакомпанії Iran Air, дозволивши використовувати лише окремі літаки для здійснення польотів у Євросоюз.

У переліку заборонених в ЄС авіакомпаній залишається і одна українська - "Українсько-середземноморські авіалінії", якій дозволено здійснювати польоти в ЄС тільки одним літаком.

Сьогодні польоти в ЄС повністю заборонені трьом авіакомпаніям: Ariana Afghan Airlines (Афганістан), Siem Reap Airways International (Камбоджа) і Silverback Cargo Freighters (Руанда).

Окрім того, заборонені польоти ще 278 компаніям з 17 країн світу: Анголи, Беніну, Демократичної Народної Республіки Конго, Джібуті, Екваторіальної Гвінеї, Габона (за винятком трьох компаній, які мають обмежені права на польоти), Індонезії, Казахстану (за винятком однієї компанії, що має обмежені права на польоти), Киргизстану, Ліберії, Філіппін, Конго, Сьєрра-Леоне, Сан-Томе і Прінсіпі, Судану, Свазиленду і Замбії.

Як повідомляв УНІАН, уперше "чорний список" авіакомпаній створили у березні 2006 року.

Вимоги київських тролейбусників частково задовольнили

29 березня після проведення попереджувальної акції Національного форуму профспілок і колективу київського тролейбусного депо №2 працівникам депо погасили усю заборгованість з зарплати за лютий.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного форуму профспілок України, виплата заборгованості відбувалася учора до пізнього вечора і частково сьогодні вранці.

Окрім того, адміністрація підприємства пообіцяла протягом трьох днів почати виплату зарплат за березень.

Голова Національного форуму профспілок України Мирослав ЯКИБЧУК вважає, що ліквідація заборгованості є результатом солідарної позиції самих працівників депо і профспілкового об`єднання, які спільно провели акцію протесту. На його думку, в умовах економічної кризи і політичної нестабільності єдиним механізмом захисту прав трудових колективів є дієві справжні профспілки.

Також М. ЯКИБЧУК повідомив, що, оскільки вимоги з виплати зарплат працівникам депо №2 виконують, ініціативна група водіїв і НФПУ розглядає можливість перенести запланований на 5 квітня страйк на тиждень. За цей час буде можливість оцінити, наскільки керівництво депо готове виконувати ряд інших вимог колективу.

Зокрема, йдеться про повернення премій і надбавок, без яких зарплати водіїв знизилися удвічі, - до 2000-2200 грн. на місяць. Також працівники депо вимагають оптимізації системи наркологічного контролю, облаштування їдалень на маршрутах і повноцінного забезпечення депо запчастинами, оскільки близько 80% рухомого складу є аварійні.

Національний форум профспілок проводить власне розслідування порушень прав працівників тролейбусного депо №2. НФПУ володіє інформацією, яка може стати матеріалом для кримінальних і адміністративних справ, зокрема, з приводу створення штучної заборгованості з зарплати та порушення вимог безпеки праці з вини адміністрації підприємства, а також створення неналежних умов праці і побуту найнятим робітникам, йдеться у повідомленні прес-служби НФПУ.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня голова ініціативної групи водіїв Олександр КОРНІЄНКО після проведеної попереджувальної акції водіїв тролейбусів депо №2 повідомив, що вимоги трудового колективу були юридично оформлені з дирекцією депо за три місяці до страйку, але не були задоволені, окрім одного, яке частково виконали 26 березня. "У п`ятницю частково заробітну плату працівникам погасили. І ми вважаємо, що це наша велика перемога. За січень повністю погашена заробітна плата, за лютий - частково, відсотків 60-70, і залишилося погасити заборгованість із заробітної плати за березень", - сказав він.

Також учора М. ЯКИБЧУК заявив, що водії тролейбусів готові до проведення в Києві безстрокового страйку з 5 квітня, якщо не будуть виконані їх вимоги про поліпшення умов праці. За його словами, сьогодні практично усі працівники транспортних організацій міста готові підтримати акцію водіїв тролейбусного депо №2.

ЖКП: Українці у січні-лютому сплатили ЖКП на 77,2% Жителі України у січні-лютому поточного року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 6 млрд. грн., що становить 77,2% від нарахованого за цей період.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП у Києві та Чернігівській області (94,5-89,2%), найнижчий - у Севастополі та Дніпропетровській області (56,6-65,4%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в лютому збільшилися на 15,8% порівняно з лютим 2009 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/г) склали 423,4 грн.

У Держкомстаті зазначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг в лютому збільшилася на 4,6% порівняно з січнем поточного року і на початок березня склала 12 млрд. 291,3 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за усі послуги склав 3,2 місяці. Збільшення заборгованості сталося у 25 регіонах країни.

У лютому заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання - 36,4% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 27,2%, за вивезення побутових відходів - 24,6%, за централізоване водопостачання і водовідведення - 22,6%, за газопостачання - 20,4%.

У січні мешканці сплатили за електроенергію 610,2 млн. грн., що складає 132,5% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок лютого склала 3 млрд. 070,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. Жителі України у 2009 році сплатили за житлово-комунальні послуги 25,7 млрд. грн., що становить 92,4% від нарахованих за цей період сум.

Регіони: Керч залишилась без води

Керч залишилася сьогодні без води - об`єкти водоканалу відключили від електропостачання через борги підприємства.

"Сьогодні місто зневоднене. Зупинена водоочисна станція, стоять усі насосні станції. Є вода, яка потихеньку проходить самопливно. Верхні поверхи будинків в основному усі без води", - повідомив телефоном кореспондентові УНІАН співробітник водоканалу. Це не перше відключення об`єктів водоканалу в березні, але наймасштабніше.

Водоканал заборговував за електрику 28 млн. грн.

"Борг (накопичується) з дев`яностих років. "Крименерго" за допомогою відключень об`єктів водоканалу хоче отримати ці гроші", - сказав співрозмовник агентства.

Населення Керчі заборговувало за воду 6,5 млн. грн. Борги також є в організацій, які займаються теплопостачанням в місті.

"Період (нинішнього відключення) не обговорюють. Ведеться інтенсивна робота для включення", - сказали у водоканалі.

У Керчі проживають понад 150 тис. жителів.