Анонс на 31 березня

Состоится заседание Кабинета Министров Украины

Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины

Пресс-конференция Ассоциации антиколлекторов “Защити себя и свою семью”

10-00 - Состоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства (только по паспортам) - с ул. Грушевского, 12/2, 1-й и 3-й подъезды, 7-й этаж.

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10-00- Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5, сессионный зал). Вход по карточкам аккредитации.

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10.00-13.00 - инвестиционная компания BG Capital проводит конференцию «Рынок IPO 2010 года: анализ и перспективы для украинского бизнеса». В конференции принимают участие финансовые директора публичных украинских компаний, а также компаний, рассматривающих возможности выхода на международные рынки капитала.

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10-00 - В аэропорту „Борисполь” состоится презентация для СМИ работы подсистемы с функциями обработки информации о гражданах Украины, пересекающих государственную границу, с использованием электронных карточек, и пресс-конференция.

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11-00 - Состоится брифинг заместителя председателя Госгорпромнадзора Степана Дунаса на тему: «Подготовка к новому сезону эксплуатации аттракционов» (ул. Эспланадная 8/10).

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11-00 - Пресс-конференция по поводу строительства Белорусской АЭС вблизи границы Украины и будущего обсуждения этого вопроса в Украине. В 12-00 начнутся слушания (Орхуский информационно-тренинговый центр

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12:00 - Компания Digital Ventures и портал Tochka.net приглашает Вас посетить пресс-конференцию, посвящённую официальному запуску портала. Конференция состоится в среду, 31 марта, в по адресу: Киев, ул. Гайдара, 50, 5 этаж, офис компании Digital Ventures.

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13-00 - На портале ЛІГА.net состоится Интернет-конференция генерального директора Platinum Bank Грeгори Краснова на тему: "Что ожидает банки после кризиса?".

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14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция Украинской Ассоциации антиколлекторов и правозащитников (УААП): «Защити себя, свою семью, бизнес»(ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

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15-00 - Начнется заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. В 14-30 председателя Комитета Н.Королевская даст брифинг для журналистов (ул. Садовая, 3а, к.1034-а).