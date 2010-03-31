Сьогодні в РФ перші похорони загиблих у московському метро

У Москві, Підмосков`ї і Калузі сьогодні пройдуть перші похорони жертв терактів, здійснених 29 березня в московському метро, передає Радіо «Свобода».

Непізнаними залишаються двоє з 39 загиблих у результаті вибухів на станціях "Луб`янка" і "Парк культури", повідомило у вівторок МЧС Росії.

Поранення і травми під час вибухів дістали, за уточненими даними, більш як 80 людей. 76 з них перебувають у московських лікарнях, стан багатьох - тяжкий.

За основною версією слідства, теракти здійснили смертниці.

У вівторок у Москві був день жалоби за жертвами вибухів. Тисячі людей відвідали місця трагедій, поклали квіти.