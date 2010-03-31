В Україну прибули Телботт і Солана

Сьогодні, 31 березня, до України на запрошення Фонду Віктора Пінчука прибули колишній заступник держсекретаря США і президент “Брукінгз-Інституту” Строуб ТЕЛБОТТ та колишній Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики (1999-2009) і Генеральний секретар НАТО (1995-1999) Хав`єр СОЛАНА.

Як повідомили УНІАН у Фонді В.Пінчука, провідні фахівці у галузі зовнішньої політики і безпеки спеціально завітали до Києва для участі в публічній дискусії, яку проводять «Ялтинська Європейська Стратегія» (YES) та Фонд Віктора Пінчука.

Подія, у якій візьмуть участь студенти, аспіранти та молоді науковці провідних ВНЗ України, відбудеться в Дипломатичній академії МЗС України. Гості виступатимуть перед аудиторією на тему «Глобальні виклики: як відповідають на них Європа і США?» та відповідатимуть на запитання учасників дискусії.

Також сьогодні в рамках візиту С.ТЕЛБОТТ та Х.СОЛАНА візьмуть участь у засіданні «Дипломатичного клубу» за участі впливових українських політиків, експертів та представників ділових кіл. «Дипломатичний клуб» - спільний проект Фонду Віктора Пінчука та Фонду Арсенія Яценюка «Open Ukraine».