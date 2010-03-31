БЮТ запросила депутатів-сумісників "на вихід"
11:12, 31 березня 2010Різне
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Яких призначено в держоргани
Фракція БЮТ закликає народних депутатів, які були призначені на посади в органи виконавчої влади, невідкладно написати заяви про дострокове припинення своїх депутатських повноважень.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання заявив народний депутат з фракції БЮТ Олег ЛЯШКО.
Він нагадав, що 22 народні депутати вже склали свої повноваження у зв’язку з призначеннями на посади в органи влади, але після того відбулась ще низка призначень.
«Ми закликаємо дотримуватися вимог Конституції і подати заяви про припинення депутатських повноважень», - сказав О.ЛЯШКО.
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