БЮТ запросила депутатів-сумісників "на вихід"

Фракція БЮТ закликає народних депутатів, які були призначені на посади в органи виконавчої влади, невідкладно написати заяви про дострокове припинення своїх депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час пленарного засідання заявив народний депутат з фракції БЮТ Олег ЛЯШКО.

Він нагадав, що 22 народні депутати вже склали свої повноваження у зв’язку з призначеннями на посади в органи влади, але після того відбулась ще низка призначень.

«Ми закликаємо дотримуватися вимог Конституції і подати заяви про припинення депутатських повноважень», - сказав О.ЛЯШКО.