Влада не заборонятиме проведення парадів ветеранів УПА

Віце-прем’єр-міністр України Володимир СЕМИНОЖЕНКО заявляє, що влада не заборонятиме проведення парадів ветеранів Української повстанської армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СЕМИНОЖЕНКО повідомив сьогодні в Кабінеті міністрів.

«Ми не будемо забороняти нічого. Більш того, ми будемо стежити, щоб не було загострень, і це вже завдання влади», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

Віце-прем’єр вважає, що відносини між ветеранами Великої Вітчизняної війни та ветеранами УПА повинні грунтуватися на взаємній повазі, а не протистоянні.

«Я думаю, що такі паради (ветеранів УПА – УНІАН) відбудуться у західних областях, я абсолютно переконаний. Більш того, я знаю (факти), що на Івано-Франківщині, Тернопільщині, коли разом ідуть воїни, і це спокійно все сприймається», - додав він.

«Я не бачу в цьому проблем, ми цими питаннями повинні навпаки започаткувати в Україні атмосферу толерантності, примирення, і не штучно це робити через владу – комусь заборонити, комусь ні, а щоб це проходило через українське суспільство. Через його точку зору і сприйняття», - підкреслив В.СЕМИНОЖЕНКО.