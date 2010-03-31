Українські страховики відновлять страхування заробітчан у Чехії – ЛСОУ

Українські страхові компанії знову зможуть продавати поліси тим, хто виїжджає до Чехії.

Як указується в повідомленні Ліги страхових організацій України (ЛСОУ), така домовленість була озвучена в ході зустрічі президента ЛСОУ Наталії ГУДИМИ з радником-посланником Посольства Чеської Республіки в Україні Вітезславом ПИВОНЬКО і завідувачем консульського і візового відділу Маріаном ВІШНОВСЬКИ.

Н.ГУДИМА відзначила, що введення нових правил на рівні чеського законодавства регулювало в`їзд українських громадян на територію Чехії на 90 днів і більше.

Згідно з повідомленням ЛСОУ, тепер страховики України зможуть продавати поліси тим, хто виїздить до Чехії терміном більш ніж на 90 днів за наявності договору співпраці української страхової компанії з чеською. Таким чином, українські громадяни будуть забезпечені покриттям медичних витрат на весь період перебування з боку вітчизняного страховика.

Як повідомлялося, Посольство Чеської Республіки в Україні висунуло додаткові вимоги щодо страхових полісів для отримання довгострокової візи більше 90 днів і дозволів на довгострокове перебування. Згідно з цими вимогами, громадяни України повинні укладати страхові договори з компанією, уповноваженою діяти на території Чеської Республіки. Тобто, виключно із страховиками-резидентами Чехії.

Пізніше ЛСОУ заявила про дискримінацію страхових компаній-членів об`єднання і порушення Чехією в рамках СОТ домовленостей про торгівлю послугами, у тому числі, і страховими. Ліга відправила відповідні звернення до Міністерства закордонних справ України, Міністерства економіки і безпосередньо в Посольство Чеської Республіки в Україні.