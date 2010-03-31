Семиноженко: Влада не проти спорудження пам’ятника Сталіну

Віце-прем’єр-міністр Володимир СЕМИНОЖЕНКО заявляє, що влада не перешкоджатиме спорудженню пам’ятника Йосипу Сталіну у Запоріжжі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СЕМИНОЖЕНКО повідомив сьогодні в Кабінеті міністрів.

«Я вважаю, що в кожній області і громадській організації повинні все зробити, щоб не загострювати зіткнення різних думок. Це повинна бути громадська ініціатива, видавлювати через владу ми не будемо. Ми - за спокій, толерантність і щоб не було зіткнень ми відповідаємо. Саме так держава і буде діяти», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, до 9 травня 2010 р. Запорізький обком КПУ має намір встановити в Запоріжжі перший за час незалежності України пам`ятник Й.Сталіну.