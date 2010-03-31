Уряд продовжив дію пільг для підприємств ГМК і хімпрому - Клюєв

Кабінет Міністрів України продовжив дію пільг для підприємств гірничо-металургійного комплексу й хімічної промисловості на другий квартал поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення відповідного рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістам повідомив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

«Ми щойно ухвалили таке рішення – все, що стосується пільг гірничо-металургійному комплексу й хімічній промисловості», – сказав А.КЛЮЄВ

Довідка УНІАН. Постанова Кабінету Міністрів №925 від 14 жовтня 2008 року «Про першочергові заходи із стабілізації ситуації, яка складається в гірничо-металургійному і хімічному комплексі» передбачає мораторій на підвищення тарифів на електроенергію й залізничні перевезення, а також пільгові тарифи на природний газ для підприємств ГМК і хімпрому.

Дія норм постанови в 2008-2009 роках щокварталу продовжувалася новими урядовими постановами. У 2010 році термін дії постанови було продовжено на 1-й квартал.