Онук Бандери просить перенести засідання суду

Степан БАНДЕРА, який є онуком лідера ОУН Степана Бандери, просить перенести призначене на 2 квітня засідання Донецького окружного адміністративного суду з розгляду позову про незаконність і скасування указу колишнього Президента Віктора ЮЩЕНКА про присвоєння С.Бандері звання Героя України.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління Інституту національного державознавства Михайло РАТУШНИЙ.

За інформацією М.РАТУШНИЙ, С.БАНДЕРА зараз перебуває в Канаді й не може бути присутнім на судовому засіданні 2 квітня, тому надіслав відповідну телеграму суду, який визначив його як третю сторону у процесі.

На думку М.РАТУШНИЙ, суд поспішає розглянути цю справу, щоб виникли правові підстави для рішень ряду обласних рад стосовно скасування указу В.ЮЩЕНКА, а також для того, щоб Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ “зміг виконати обіцянку й до параду Перемоги в Москві (9 травня) скасувати указ”.

Водночас він вважає, що такі правові підстави будуть дуже сумнівними, оскільки на сьогодні немає жодних документальних підтверджень співпраці С.Бандери з нацистською Німеччиною. Тому М.РАТУШНИЙ вважає, що перед тим як приймати будь-яке рішення щодо присвоєння провіднику УПА звання Героя України, необхідно, аби керівництво нашої держави звернулось до ініціаторів резолюції Європарламенту, що засуджує це крок В.ЮЩЕНКА, до керівництва Росії та Польщі з проханням надати відповідні докази, якщо вони в них є.

З метою з’ясувати істину Інститут національного державознавства та ряд інших державних і громадських організацій ініціюють проведення міжнародної конференції, на яку будуть запрошені вітчизняні вчені, а також науковці з Росії, Польщі, депутати Європарламенту, які ініціювали резолюцію стосовно С.Бандери.

“Мета конференції - встановити історичну правду: УПА і С.Бандера є національними героями чи нацистськими колабораціоністами”, - підкреслив М.РАТУШНИЙ.

Він зауважив, що факти, які свідчать про співпрацю С.Бандери з нацистами немає, натомість нещодавно розсекречені архіви радянських спецслужб документально підтверджують, що Організація українських націоналістів та підрозділи УПА під час Другої світової війни і пізніше боролися проти всіх без винятку окупантів України, в тому числі й з нацистською Німеччиною.

У свою чергу доктор історичних наук, професор Анатолій РУСАЧЕНКО, який вже понад 12 років досліджує документи про національний визвольний рух і опублікував чи не єдину монографію про УПА, підкреслив, що історики не знайдуть фактів співпраці УПА з нацистами, тому що таких фактів немає.

“Того що не було, знайти не можна, можна лише сфальсифікувати”, - зауважив науковець.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Європарламент схвалив резолюцію про ситуацію в Україні. Серед іншого, депутати Європарламенту висловили жаль з приводу рішення Президента В.ЮЩЕНКА присвоїти звання Героя України лідеру Організації українських націоналістів С.Бандері, який “співпрацював з нацистським режимом”, і висловили сподівання, що новий Президент України перегляне це рішення.

18 лютого 2010 року Донецький окружний адміністративний суд почав розгляд позову адвоката Володимира ОЛЕНЦЕВИЧА про визнання незаконним і скасування указу Президента про присвоєння С.Бандері звання Героя України.

24 березня Донецький окружний адмінсуд виніс ухвалу залучити Степана БАНДЕРУ, який є онуком лідера ОУН С.Бандери, до участі у розгляді позову про незаконність і скасування указу про присвоєння С.Бандері звання Героя України.