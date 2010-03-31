Яценюк формує "Уряд-2012"

Народний депутат України, лідер партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК формує “Уряду-2012”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політпартії "Фронт змін".

«Уряд-2012 – це наша модель майбутньої влади. Влади відкритої до суспільства, яка працюватиме в інтересах всієї України, а не окремих груп чи регіонів», - сказав політик.

Лідер «Фронту змін» наголосив, що проект «Уряд-2012» повинен стати «соціальним ліфтом» для талановитих, професійних, патріотичних людей, які прагнуть системних змін у країні. «Ми будемо залучати фахівців, а не ділити віртуальні «міністерські» посади. Будемо працювати зі суспільством, а не обмежуватися парламентом. Єднати, а не ділити країну», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що всі небайдужі громадяни, експерти, політики, які поділяють європейські цінності, отримають можливість взяти участь у проектуванні змін і творенні політики “Уряду-2012”. “Сьогодні треба створити відкритий до суспільства прозорий механізм розробки програми і формування “Уряду-2012”, - сказав він.

За його словами, принципи відкритості, професійності, широкого експертного обговорення та залучення громадськості дадуть змогу ініціювати появу нової політичної еліти в Україні, яка обов’язково прийде до влади у 2012 році.

Робоча група закінчила опрацювання проекту “Уряд-2012”, який передбачає широку публічну і професійну дискусію за пріоритетними для країни напрямами. «Україна потребує кардинальних змін, насамперед в економіці, правосудді, охороні здоров’я, освіті. Нам потрібно вибудувати систему національної безпеки, позбутися корупції. 15 квітня я представлю широкому загалу лідерів, які будуть організовувати роботу за цими напрямками», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК.